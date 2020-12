Die Serienadaption von "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" startet am 19. Februar auf Amazon Prime.



Foto: Constantin Television

München – Die neue Serienadaption des Buchs "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" von Constantin Television und Amazon Studios startet am 19. Februar bei Amazon Prime Video in Österreich, Deutschland und der Schweiz. In acht Folgen werde "die Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique vom Bahnhof Zoo als moderne Interpretation des weltbekannten Bestsellers" erzählt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

Die Serie sei ein "bildgewaltiges Coming-Of Age-Epos, das ein ebenso provokatives, kontroverses wie eindrückliches Bild der Berliner Drogen- und Clubszene zeichnet". Produzenten der Serienadaption sind Oliver Berben ("Parfum", "Schuld I-III", "Das Unwort", "Gott von Ferdinand von Schirach") und Sophie von Uslar ("Operation Zucker I-II", "Mitten in Deutschand: NSU"). Regie führte Philipp Kadelbach ("(Parfum", "Unsere Mütter, unsere Väter"), der auch Creative Producer der Serie ist. Christiane F. wird von Jana McKinnon verkörpert.

Das biografische Buch "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", das von der Situation drogenabhängiger Kinder und Jugendlicher in Berlin erzählt, wurde 1978 vom "Stern" mit Hilfe von Christiane F. nach Tonbandprotokollen und Recherchen von Kai Hermann und Horst Rieck herausgebracht. 1981 folgte ein Film von Regisseur Uli Edel mit Natja Brunckhorst in der Hauptrolle der heroinabhängigen Christiane. (red, 17.12.2020)