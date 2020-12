Das Jahr bescherte uns eine Fülle an neuen Wörtern. Die meisten stehen in Zusammenhang mit Corona. Welche sind Ihre Favoriten?

Superspreader, Social Distancing oder Corona-Ampel; PCR-Test, Contact-Tracing oder Corona-Leugner – was vor einem Jahr in einer Unterhaltung auf völliges Unverständnis gestoßen wäre, gehört mittlerweile zum Alltag. Und wer hätte sich vor der Krise so richtig vorstellen können, was eine Pandemie oder ein Lockdown tatsächlich bedeuten?

Auch das Wort "Impfbim" reiht sich in die kuriosen Neuzugänge in unserem Wortschatz ein! Foto: APA/DORIT AUSSERER

Neue Bedeutung

Auch bereits bestehende Phrasen und Wörter erfuhren im Jahr 2020 einen ordentlichen Aufschwung beziehungsweise eine gänzlich neue Bedeutung: Quarantäne, Mund-Nasen-Schutz, Intensivstation, Neuinfektionen, Kurzarbeit, Reisewarnung oder Reproduktionszahl. Der "Babyelefant" wurde sogar zum Wort des Jahres gewählt. Und immer wieder hört man auch folgende Sätze: "Der Test ist nur eine Momentaufnahme!", "Bitte halten Sie Abstand", "Wegen Covid-19 geschlossen" oder "Halten Sie durch". Was dieser User bereits nicht mehr hören kann, ist:

Auch abseits der Corona-Pandemie gibt es Wörter und Phrasen, die in Erinnerung bleiben, wie zum Beispiel die Aussage "Ok, Boomer" oder "Schleich di, du Oaschloch".

Welche sind Ihre liebsten Wörter und Sätze des Jahres 2020?

Verwenden Sie diese selbst häufig? Welche können Sie hingegen absolut nicht mehr hören? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 31.12.2020)