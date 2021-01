Zum diesjährigen Wettbewerb wurden 143 Projekte eingereicht, darunter Schulen, Wohnhäuser, Verwaltungs-, Industrie- und Gewerbebauten, Verkehrsbauwerke sowie Museen und Sakralbauten.

Ebenfalls unter die Gewinner geschafft hat es die Erweiterung der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, geplant vom Architekturbüro Lederer Ragnarsdóttir Oei. "In der äußeren Ansicht greifen die Architekten mit ihrer Materialwahl die bestehende 'Stein'-Architektur der Nachbargebäude auf und interpretieren diese in einem modernen Kontext neu", so die Begründung der Jury.