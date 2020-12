Karl-Theodor zu Guttenberg im deutschen Bundestag. Foto: EPA/HAYOUNG JEON

Berlin – Deutschlands Ex-Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg hat seine Rolle als externer Berater von Wirecard verteidigt und sieht sich selbst als Opfer in dem milliardenschweren Finanzskandal. Seine Beratungsfirma Spitzberg Partners sei weder eine Staatsanwaltschaft noch ein Wirtschaftsprüfer, sagte der 49-Jährige am Donnerstag in Berlin. "Hätten wir gewusst, dass das Geschäftsmodell von Wirecard offenbar auf Betrug basiert, hätten wir dieses Dax-Unternehmen niemals beraten. Aber leider haben wir von den offensichtlich höchst kriminellen und illegalen Handlungen genauso spät erfahren wie zahllose andere Geschäftspartner und Anleger auch."

Der im Juni aufgeflogene Skandal, der zur Wirecard-Pleite führte, habe ihn vollkommen überrascht. "Das war einfach nicht vorstellbar." Das bayerische Unternehmen habe über zehn Jahre uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfer bekommen. "Wirecard hat uns alle getäuscht." Seine eigene Firma habe nur ein begrenztes Wissen gehabt, so der ehemalige CSU-Politiker, der auch Bundesverteidigungsminister war und nach einer Plagiatsaffäre zu seiner Dissertation 2011 seine politischen Ämter niederlegte.

Guttenberg hatte die Bundesregierung über den geplanten Markteintritt von Wirecard in China informiert und diese gebeten, die Pläne wohlwollend zu unterstützen. Bundeskanzlerin Angela Merkel setzte sich daraufhin bei einer China-Reise im September 2019 für Wirecard ein. Es sei bei solchen Reisen normal, sich für deutsche Firmen starkzumachen, sagte sie am Mittwoch im Bundestag.

"Telefonbuch vergoldet"

Mehreren Abgeordneten zufolge hat Guttenberg für seine Dienstleistung rund eine Million Euro bekommen. Er sei sofort nach seinem Rückzug aus der Bundespolitik Lobbyist geworden und habe sein "Telefonbuch vergoldet", kritisierte Fabio De Masi von den Linken. "Das sagt alles. Ich finde das hochproblematisch." Danyal Bayaz von den Grünen ergänzte, es habe jenseits der Testate viele Ungereimtheiten gegeben, was das Werben der Bundesregierung problematisch mache: "Der Zeitpunkt, wo sich ja schon die Vorwürfe gegen Wirecard quasi stapelten, das ist das Brisante."

Laut FDP-Finanzexperten Florian Toncar hat Wirecard zahlreiche Firmen im Ausland übernommen, um Scheingeschäfte zu verschleiern. So sei auch die Expansion in China Teil der Strategie gewesen, um Investoren zu täuschen. "Herr Guttenberg ist eine Schlüsselfigur." Denn Merkel selbst habe den Kontakt zum damaligen Wirecard-Chef Markus Braun gemieden. Dieser sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. De Masi ergänzte, für Merkel wäre es normal gewesen, sich mit dem Chef eines Dax-Konzerns zu treffen. Sie habe dies aber wegen einer internen Warnung nicht gemacht.

Wirecard war im Juni nach Bekanntwerden von Luftbuchungen in die Pleite gerutscht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen Bilanzfälschung, Betrug, Marktmanipulation und Geldwäsche. Es ist einer der größten Finanzskandale der Nachkriegszeit.

Guttenberg sagte, das Thema Wirecard habe in einem persönlichen Gespräch mit Merkel vor deren China-Reise nur zwei bis drei Minuten eingenommen. Sie habe gesagt, es könnte hilfreich sein, den geplanten Markteintritt auf höchster Ebene anzusprechen. Sie habe sich aber nicht festlegen wollen und ihre Fachleute eingeschaltet. Der chinesische Markt sei stark abgeschottet, ein erfolgreicher Eintritt daher sehr lukrativ und nur mit staatlicher Unterstützung denkbar. Guttenberg ergänzte, seine Firma habe nicht eine Million Euro für die Wirecard-Beratung bekommen, sondern über mehrere Jahre nicht mehr als 760.000 Euro. (Reuters, 17.12.2020)