Bei einem Machtwechsel an der Konzernspitze kann die Miete für das Geschäftslokal der österreichischen Tochter oft deutlich erhöht werden. Foto: APA / Föhringer

In einem klassischen Altbau fallen Geschäftsmieter unter die Vollanwendung des Mietrechtsgesetzes (MRG), das Mieterhöhungen nur in engen Grenzen zulässt. Das ändert sich aber, wenn sich die Eigentumsverhältnisse in der Mietergesellschaft ändern oder das Unternehmen verkauft wird. Dann darf der Mietzins auf das angemessene Niveau angehoben werden, das bei Altverträgen oft deutlich höher liegt.

Entscheidend ist ein tatsächlicher Machtwechsel, als eine "entscheidende Veränderung der rechtlichen und wirtschaftlichen Einflussmöglichkeiten", wo insbesondere bei komplexen Konzernstrukturen nicht immer klar ist, wann eine solche Veränderung eintritt.

Nun kann ein Vermieter, der etwa eine Filiale eines internationalen Handelskonzerns beherbergt, solche Veränderungen nicht ständig beobachten. Deshalb ist der Mieter dazu verpflichtet, einen solchen Machtwechsel unverzüglich anzuzeigen (§12a MRG). Geschieht das schuldhaft nicht, muss er auch im Nachhinein dem Vermieter den entgangenen Mietzins ersetzen. Dabei kann es sich auch oft um beträchtliche Summen handeln.

Schadenersatz für Vermögensverlust

In einer aktuellen Entscheidung ist der OGH allerdings noch einen Schritt weitergegangen (OGH 20.10.2020, 4 Ob 128/20g). Der säumige Mieter muss dem Vermieter nicht nur für die ausgebliebene Mietzinserhöhung entschädigen, sondern auch für andere Vermögensverluste, die durch die fehlende Anzeige entstanden sind. Das ist vor allem dann relevant, wenn das Gebäude verkauft wurde und der Kaufpreis auf Basis der billigen Altmiete berechnet wurde.

Im entschiedenen Fall ging es um die Tochter eines internationalen Konzerns mit einem Geschäftslokal in einem Zinshaus in der Wiener Innenstadt. 2012 kam es zu einem Machtwechsel an der Konzernspitze der Mietergesellschaft, der nicht gemeldet wurde; zwei Jahre später wurde das Haus verkauft. Als der Verkäufer später vom Machtwechsel erfuhr, begehrte er vom Unternehmen 6,5 Millionen Euro Schadenersatz; so viel mehr hätte er für das Gebäude erhalten können. Der Mieter klagte, da es aus seiner Sicht keinen Zusammenhang zwischen der Verletzung der Anzeigepflicht und dem Vermögensnachteil durch den geringeren Kaufpreis gebe. Diese Klage wurde in allen Instanzen abgewiesen, und der OGH bestätigte dem Grunde nach den Schadenersatzanspruch des Vermieters; die Höhe des Schadens müsse von diesem noch bewiesen werden.

Vertrauen auf Vertragstreue

Der OGH stellte auch klar, dass ein Hauseigentümer beim Verkauf nicht verpflichtet ist, von sich aus nach unterbliebenen Meldungen über Kontrollveränderungen bei den Mietern zu forschen; er müsse sich auf die Vertragstreue der Mieter verlassen können.

Die Entscheidung erhöhe das finanzielle Risiko einer solchen Nichtmeldung beträchtlich, betont Rechtsanwalt Clemens Lanschützer von der Kanzlei Eisenberger & Herzog, die am Verfahren beteiligt war. "Da für eine schuldhaft unterbliebene Anzeige neben der Mietergesellschaft auch deren Geschäftsführer persönlich haftbar gemacht werden können, sollte darauf geachtet werden, dass Machtwechsel auf einer höheren Ebene im Konzern an sie kommuniziert werden, damit sie ihre Anzeigepflicht erfüllen können", sagt er. (Eric Frey, 17.12.2020)