20.15 MUSICAL

Grease (USA 1978, Randal Kleiser) Die 1950er-Jahre in Kalifornien: Alles dreht sich um Rock ’n’ Roll, Mädchen, Liebe und Tanzen. John Travolta in einer seiner Paraderollen als geölter Highschool-Womanizer, der für Olivia Newton-John schwärmt. Bis 22.00, Arte

Foto: AP

20.15 KULT

Kevin – Allein zu Haus (Home Alone, USA 1990, Chris Co lumbus) Welcher Teufel ritt bloß die Familie McCallister, dass sie vor der Abreise nach Paris Spross Kevin (Macaulay Culkin) daheim vergaß? Die einen sehen es als Klamotte, die anderen als Meisterwerk des Unterhaltungskinos. Die 30 Jahre alte US-Komödie ist auch bei uns längst zum weihnachtlichen Fixpunkt avanciert. Bis 22.20, ATV

21.30 UNDERCOVERRECHERCHE

Wer bringt unsere Pakete – Ausbeutung frei Haus Ein Puls-24-Reporter hat sich undercover als Paketbote bei einer Wiener Zustellfirma von Amazon eingeschlichen, um das System des Onlineriesen unter die Lupe zu nehmen. Das Credo: Ausbeutung! Bis 22.25, Puls 24

22.00 DOKUMENTARFILM

The Rolling Stones – Crossfire Hurricane Im Dokumentarfilm von Brett Morgen erzählen die Rolling Stones die Geschichte ihrer Abenteuerreise von Blues-süchtigen Teenagern in den frühen 60ern zum unumstrittenen Status als Rockadlige. Der Film entstand 2012 anlässlich des 50 -jährigen Bestehens der Rockband. Bis 23.55, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Schlacht um Europa – Die Belagerung Maltas Die Belagerung von Malta im Jahre 1565 gilt als eine der entscheidenden Schlachten zwischen Christentum und Islam um die Vorherrschaft in Europa: Für beide Seiten ist es ein heiliger Krieg. Bis 0.05, ORF 2

Foto: ORF/Urban Canyons Ltd & Paul Parker Films Ltd./Sebastian Peiter

1.05 BIZARR

Lachsfischen im Jemen (Salmon Fishing in the Yemen, GB 2011 Lasse Hallström) Ein britischer Fischzuchtexperte (Ewan McGregor) soll für einen angelbegeisterten Scheich Lachse im Jemen ansiedeln. Er kann der Idee nichts abgewinnen, zehntausend schottische Fische in die Wüste zu fliegen, wird aber zur Mitarbeit verpflichtet, als die Pressesprecherin des englischen Premiers (Kristin Scot Thomas) den PR-Wert des Projekts erkennt. Wahnwitzig! Bis 2.40, ZDF neo