Mit dem Grand Prix der ADCE-Awards ausgezeichnet: "The Tampon Book: A Book Against Tax Discrimination" von der deutschen Agentur Scholz & Friends. Foto: Scholz & Friends

Wien/Barcelona – Zum 29. Mal hat der Art Directors Club of Europe (ADCE) die besten Arbeiten des Kontinents in Werbung und Design ausgezeichnet. Von insgesamt 864 Einreichungen aus 22 Ländern wurden 41 mit Gold und 86 mit Silber ausgezeichnet. Für Österreich gab es insgesamt drei Gold- und fünf Silber-Awards.

Bruch—Idee&Form überzeugte in der Kategorie "Design" (Subkategorie: "Corporate Brand Identity") mit "The Mozart" für "The Mozart Hotel". WienTourismus holte Gold mit "The Wedding of Siri & Alexa" in der Kategorie "Brand Experience" (Subkategorie: "PR/Events") – eingereicht wurde von der deutschen Serviceplan-Mutteragentur, weshalb die Auszeichnung Deutschland zugerechnet wird. Gold gewann auch Nachwuchstalent Andreas Palfinger von der Angewandten Wien in "Best Student of the Year" (Subkategorie: "Design") mit seiner Arbeit "A Populist’s Guide To: Shaping Democracy".

Fünf Mal Silber

Silber gab es für PKP BBDO in der Kategorie "Film" (Subkategorie: "Craft") mit "Danke sagen." für Billa, für DMB. und Mara Media in der Kategorie "Brand Experience" (Subkategorie: "PR/Events") mit "Angry Citizens Wanted!" für das Wiener Volkstheater, für Nowak, Hofer und Karall in der Kategorie "Design" (Subkategorie: "Packaging") mit "Expression of Nature" für Luka Zeichmann und für Wien Nord Serviceplan in der Kategorie "Outdoor" (Subkategorie: "Special Outdoor") mit "Unrating Vienna" für WienTourismus. Einen zweiten Silber-Award holte sich DMB. in der Kategorie "Outdoor" mit "Free Your Desktop" für "Tools at Work".

DMB. verzeichnete fünf Nominierungen (vier davon mit Partner Mara Media), Heimat Wien vier, Moodley Design Group drei, Jung von Matt/Donau, Havas Wien und OrtnerSchinko jeweils zwei. Traktor Werbeagentur, Forward Creatives, Tunnel23, Studio Es und Fargo Circle Studio waren mit jeweils einer Arbeit nominiert.

Grand Prix für "The Tampon Book"

Der heurige Grand Prix des ADCE geht an die Kampagne "The Tampon Book: A Book Against Tax Discrimination" von der deutschen Agentur Scholz & Friends für den Bio-Hygieneartikelhersteller "The Female Company". Der erste "ADCE European Star – Johannes Newrkla Award" ging an "LIFEBOAT – The Experiment", ein PR-Stunt, mit dem die öffentliche Wahrnehmung für die Migrationsproblematik am Mittelmeer und die NGO "Sea Watch" erhöht werden sollte. (red, 17.12.2020)