Cloudready gehört nun zu Google

Wer einfach nur mal in Chrome OS hineinschnuppern will, der ist bei Cloud Ready gut aufgehoben: Ein Ratschlag, der auch an dieser Stelle erst unlängst gegeben wurde. Immerhin handelt es sich dabei um eine freie Version des Google-Betriebssystems, die auch auf klassischen PCs benutzt werden kann. Nun ist aber vorbei mit der Unabhängigkeit.

Ausblick

Google hat den Softwarehersteller Neverware gekauft, der für die Entwicklung von CloudReady verantwortlich ist. Ängste, dass dies das Ende der Chromium OS-Variante bedeutet, versucht Google schnell zu kalmieren. In einem FAQ heißt es, dass die Software weiterentwickelt, und auch bestehende Support-Vereinbarungen – allen voran mit Firmenkunden – eingehalten werden sollen.

Langfristig soll CloudReady dann aber in eine offizielle Variante von ChromeOS verwandelt werden. Das heißt, dass es dann wohl von Google selbst eine herunterladbare Variante von Chrome OS für klassische PCs geben wird.

Konsequenzen

CloudReady hatte neben dem kostenlosen Angebot auch supportete Versionen für Firmen und Schulen angeboten. Wie stark diese tatsächlich genutzt wurden, ist aber unbekannt. Eine Umwandlung in ein offizielles Google-Angebot hätte sowohl Vor- als auch Nachteile. Einerseits wird damit potentiell die Anbindung an Google verstärkt, andererseits könnte dies bislang bei CloudReady fehlende Features wie Android-Support bringen. (apo, 17.12.2020)