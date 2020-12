[Pandemie] Anzeichen für erneuten Lockdown verdichten sich.

Countdown: Wo man sich vor Weihnachten noch testen kann.

[Web] Bereits verabschiedetes Gesetz gegen Hass im Netz ist EU-rechtswidrig.

[Kommentar] Hass im Netz: Ein Gesetz ohne Wirkungskraft.

[Inland] Antiterrorpaket: Scharfe Kritik an "symbolischer Gesetzgebung".

[International] Viele jüngere Covid-Tote in USA.

[Lifestyle Nachlese] Die perfekten Vanillekipferln mit Bernie Rieder.

Das Weihnachtsmenü aus dem Paket: Gerichte von Spitzenköchen für daheim.

[Kultur-Video] Neue Salzburger Buhlschaft: "Eine Begegnung auf Augenhöhe".

[Podcast] Wie verheerend ist die Paketflut zu Weihnachten?

[Dein Standard Video] China-Korrespondent Mattheis: "In China wird seit Monaten geimpft".

[Wetter] In Becken und Tälern sowie auch über den Niederungen im Osten und Südosten ist es oft ganztägig trüb durch Nebel oder Hochnebel. Vor allem im Bergland scheint die Sonne aber von einem fast wolkenlosen Himmel. Der Wind weht meist nur schwach. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 1 Grad, lokal in manchen Alpentälern auch deutlich darunter. Tageshöchsttemperaturen meist 1 bis 9 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag der Migranten.