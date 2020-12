Robert Lewandowski ist von der FIFA zum weltbesten Kicker 2020 gekürt worden. Foto: Panoramic / POOL / UEFA

Der Fußballer des Jahres 2020 heißt wie erwartet Robert Lewandowski. Der Pole gewann die Wahl vor Lionel Messi und Cristiano Ronaldo und erhielt am Donnerstag in Zürich erstmals diese Auszeichnung. Lewandowski holte mit dem FC Bayern München in diesem Jahr die Meisterschaft, den DFB-Pokal, die Champions League sowie den deutschen und europäischen Supercup.

Als Trainer des Jahres wurde etwas überraschend nicht Bayerns Hansi Flick, sondern Liverpools Jürgen Klopp geehrt. Die Trophäe für die Fußballerin des Jahres ging an die Engländerin Lucy Bronze von Manchester City. David Alaba schaffte es nicht in die FIFA-Weltauswahl. (APA, 17.12.2020)

Die am Donnerstag bei der FIFA-Gala in Zürich vergebenen Auszeichnungen:

Fußballer des Jahres:

Robert Lewandowski (POL/FC Bayern München)

Fußballerin des Jahres:

Lucy Bronze (ENG/Manchester City)

Trainer des Jahres:

Jürgen Klopp (GER/Liverpool)

Trainerin des Jahres:

Sarina Wiegman (NED/Teamchefin Niederlande)

Tormann des Jahres:

Manuel Neuer (GER/FC Bayern München)

Torfrau des Jahres:

Sarah Bouhaddi (FRA/Olympique Lyonnais)

FIFA-Puskas-Preis für Tor des Jahres:

Son Heung-min (KOR/Tottenham)

FIFA-Fairplay-Preis:

Mattia Agnese (ITA)

FIFA-Fanpreis:

Marivaldo Francisco da Silva (BRA)

FIFA/FIFPro World11 Männer: Alisson (BRA/Liverpool) – Alexander-Arnold (ENG/Liverpool), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Sergio Ramos (ESP/Real Madrid), Alphonso Davies (CAN/FC Bayern) – Joshua Kimmich (GER/FC Bayern), Kevin de Bruyne (BEL/Manchester City), Thiago (ESP/FC Bayern/Liverpool) – Lionel Messi (ARG/FC Barcelona), Robert Lewandowski (POL/FC Bayern), Cristiano Ronaldo (POR/Juventus Turin)

FIFA/FIFPro World 11 Frauen: Christiane Endler (CHI/Paris SG) – Lucy Bronze (ENG/Manchester City), Wendie Renard (FRA/Olympique Lyonnais), Millie Bright (ENG/Chelsea), Delphine Cascarino (FRA/Olympique Lyonnais) – Barbara Bonansea (ITA/Juventus Turin), Veronica Boquete (ESP/AC Milan), Megan Rapinoe (USA/OL Reign) – Pernille Harder (DEN/Wolfsburg/Chelsea), Vivianne Miedema (NED/Arsenal), Tobin Heath (USA/Portland Thorns/Manchester United