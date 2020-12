Die Abgeordnete aus New Mexico wird die erste US-Amerikanerin mit indianischen Wurzeln in dem Amt sein

Haaland war bisher Abgeordnete in New Mexico. Foto: Reuters

Wilmington – Die Demokratin Deb Haaland soll laut Informationen der "Washington Post" als erstes Mitglied einer Indianer-Nation in der Geschichte der USA einen Ministerposten erhalten. Der designierte Präsident Joe Biden wolle die demokratische Abgeordnete aus dem Bundesstaat New Mexiko für das Innenministerium nominieren, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Donnerstag.

Die Behörde hat in den USA andere Aufgaben als europäische Innenministerien und ist etwa für die Indianer-Nationen und die Nationalparks zuständig – insgesamt damit für mehr als ein Fünftel der Fläche des Landes. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am Dienstag gemeldet, dass Haaland im Gespräch sei. Sie hat angekündigt, die Erzeugung von erneuerbarer Energien auf Bundesland fördern zu wollen, um den Klimawandel zu bekämpfen. (Reuters, 17.12.2020)