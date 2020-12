Tagelang haben Eltern für die Freilassung der Kinder vor der Schule in Katsina, im Norden des Landes demonstriert. Foto: Reuters/AFOLABI SOTUNDE

Lagos – Die von der islamistischen Terrorgruppe Boko Haram im Norden Nigerias entführten Schüler sind nach einem Bericht des Staatsfernsehens wieder frei. Die Sicherheitskräfte es Landes hätten die Schüler befreien können, hieß es. Allerdings war nach dem Bericht vom Donnerstagabend zunächst unklar, ob alle entführten Schüler freigelassen wurden.

Laut dem Gouverneur der Region Aminu Bello Masari wurden 344 Schüler befreit. "Wir haben die meisten der Jungs befreit, aber nicht alle", sagte er zum Fernsehen.

Sie waren am vergangenen Freitag aus der Oberschule in Kankara in der Nordregion Katsina von den Extremisten entführt worden. In einer Audio-Botschaft hatte die Gruppierung die Tat mit einer islamfeindlichen westlichen Erziehung der Kinder begründet. (APA, 17.12.2020)