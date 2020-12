Zwischen 27. Dezember und 10. Jänner könnten alle Geschäfte wieder schließen: Die hohen Infektions- und Todeszahlen seien besorgniserregend. Foto: imago images / Christian Spicker

Am Freitagnachmittag ab 15 Uhr berät die Bundesregierung mit Ländern und Experten über weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in Österreich. Mehreren Medienberichten zufolge steht ein weiterer, harter Lockdown nach Weihnachten bevor. Die Ergebnisse wird die Regierung in einer Pressekonferenz präsentieren, der STANDARD berichtet live.

Der bevorstehende Lockdown dürfte ähnlich aussehen wie jener, aus dem Österreich erst herausgekommen ist. Die Geschäfte und körpernahe Dienstleister sollen wieder schließen müssen, auch die Ausgangsbeschränkungen sollen wieder den ganzen Tag gelten, berichtet etwa die "ZiB 2" am Donnerstagabend. Die neuen Maßnahmen dürften demnach zwischen 27. Dezember und 10. Jänner gelten. Auch über die zweite Runde der Massentests Anfang Jänner soll am Freitag beraten werden.

Der Bund verhandelt mit den Ländern über neue Maßnahmen. ORF

Auch die Skipisten könnten nicht wie erwartet mit 24. Dezember öffnen, sondern doch vorerst geschlossen bleiben. So wolle es die Regierung, berichtet die "ZiB 2". Diesbezüglich sollen auch Überlegungen über Kapazitäten in den Krankenhäusern eine Rolle spielen: Diese sind jetzt schon an ihren Kapazitätsgrenzen, die Verletzten von der Piste wären zusätzlicher, vermeidbarer Aufwand. Allerdings dürften sich die westlichen Bundesländer sowie die Steiermark noch gegen eine solche Schließung wehren: Wenn die U-Bahn in Wien fahren dürfe, könnten auch die Pisten offen bleiben, so die Argumentation.

Auch die Corona-Kommission hat am Donnerstagabend weiterführende Maßnahmen empfohlen. In Hinblick auf die bevorstehenden Feiertage sei es angemessen, weitere präventive Maßnahmen "angebracht". Denn in allen Bezirken, Bundesländern und Österreich als Staat bleibt das Infektionsrisiko mit dem Coronavirus sehr hoch. Die Corona-Ampel bleibt damit für zumindest eine weitere Woche – dann schon die siebente – rot.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) deutete am Donnerstag schon mögliche Verschärfungen an: "Ich bin nicht bereit das hinzunehmen, oder mich daran zu gewöhnen, dass wir dreistellige Todeszahlen haben. Das geht ganz einfach nicht", so Anschober.

Hohe Sterblichkeit

Im Gesundheitsministerium ist man aufgrund der in den vergangenen Tagen nicht weiter sinkenden Neuinfektionszahlen besorgt. Auch die Situation auf den Intensivstationen sei weiterhin angespannt. Jedenfalls notwendig wird eine neue Schutzmaßnahmenverordnung ab dem 26. Dezember. Diese muss nämlich alle zehn Tage vom Hauptausschuss des Nationalrats beschlossen werden, sofern sie, wie derzeit, Ausgangsbeschränkungen enthält.

Unfallchirurg Rohit Arora von der Uniklinik Innsbruck appelliert, das Skifahren heuer "möglichst bleiben zu lassen". ORF

Nach 2664 am Mittwoch wurden am Donnerstag 2485 Corona-Fälle innerhalb eines Tages registriert. Einen großen Ausreißer gab es hingegen bei den Todeszahlen: Gesundheits- und Innenministerium meldeten am Donnerstag 218 Corona-Tote binnen 24 Stunden. 135 entfielen allein auf Wien – davon handelte es sich bei 120 allerdings um Nachmeldungen aus den vergangenen zwei Monaten.

Europaweiter Impfstart am 27. Dezember

Erstmals europaweit geimpft wird ab dem 27. Dezember. Dieses Datum für einen Impfstart verkündete die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bestätigte auch den Start in Österreich mit diesem Datum via Twitter. In den meisten Bundesländern dürften die ersten Personen aber wohl erst Mitte Jänner geimpft werden.

Wien und Niederösterreich gaben bekannt, am 28. Dezember mit den ersten Impfungen gegen das Coronavirus zu beginnen, sagt ein Sprecher des Wiener Gesundheitsstadtrats Peter Hacker (SPÖ). Die Bundeshauptstadt habe sich diesbezüglich mit dem benachbarten Niederösterreich akkordiert, das am selben Tag mit den Impfungen beginnen will, hieß es. Dabei dürfte die erste Lieferung von rund 10.000 Impfdosen vor Neujahr vor allem Wien und Niederösterreich zugutekommen. Die erste große Charge – für den Jänner wurden 240.825 Impfdosen angekündigt – soll dann offenbar nach dem Bevölkerungsschlüssel auf die Bundesländer aufgeteilt werden.

Weitere Details zu den Planungen gab es noch nicht. Diese würden erst in den kommenden Tagen erarbeitet, erklärte der Sprecher Hackers. Wien rechnet jedenfalls mit rund 5.000 Dosen zum Impfstart. (lalo, nig, red, 18.12.2020)