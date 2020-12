Das "League of Legends"-Universum wächst weiter.

Foto: Riot Games

Entwickler Riot Games bestätigt jetzt erstmals, dass man an einem Online-Rollenspiel (MMO) im League-of-Legends-Universum arbeite. So wird bald eine der größten E-Sport-Marken der Welt in die Fußstapfen von World of Warcraft und The Elder Scrolls Online treten.

Große Ziele

Wie so oft in der Gaming-Branche erfährt man die Neuigkeiten auch diesmal auf Twitter. Greg Street, Vize-Präsident bei Riot Games, schreibt dort: "Mein neuer Job wird die Schaffung eines großen (manche würden sagen massiven) Spiels sein, nachdem viele von euch gefragt haben." Auf die Frage, ob es sich dabei wirklich um ein Online-Rollenspiel handle, antwortet Street: "Es ist ein MMO."



Das Statement von Riot-Vize-Präsident Street.

Das Spiel wird im selben Universum spielen, wie das seit 2009 höchst erfolgreiche Spiel League of Legends, das den E-Sport und das MOBA-Genre (Multiplayer Online Battle Arena) im letzten Jahrzehnt stark mitgeprägt hat. Für die Umsetzung verantwortlich ist der Entwickler Greg Street, der von 2008 bis 2013 Lead Systems Designer beim Spiel World of Warcraft war – dem bis dato erfolgreichsten MMO aller Zeiten. Aufgrund der Komplexität solcher Spiele, wird man auf ein Erscheinungsdatum aber wohl noch ein wenig warten müssen.

Das Action-Spiel im "Diablo"-Stil zeigte Riot Games in einem Stream 2019, anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens. Arbeitstitel: "Project F". Foto: Riot Games

Riot Games

Der Entwickler ruht sich schon länger nicht mehr auf den Erfolgen von League of Legends aus. Das Universum wurde in den letzten Jahren um das Kartenspiel Legends of Runeterra, und dem Autobattler Teamfight Tactics bereits erweitert. Noch in Arbeit ist ein Prügelspiel mit den beliebten Charakteren (Project L), sowie ein Action-Spiel mit dem Arbeitstitel "Project F". 2020 wurde unter anderem der Shooter Valorant veröffentlicht und erst kürzlich das Mobile-Game LoL: Wild Rift, das ebenfalls sehr gute Kritiken erhalten hat. (red, 18.12.2020)