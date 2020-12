Tagesüberblick Coronavirus

Kanzler Kurz: Österreich erhält bis März rund 900.000 Biontech-Impfdosen, Impfstart noch 2020

Erste Impfungen sind in Wien und Niederösterreich geplant. In Deutschland sollen die Impfungen am 27. Dezember beginnen. Die Corona-News im Überblick