Aber wehe, Sie rennen hier einen Bewerb: Beim Vienna Nightrun ist man nach etwa zwei Kilometern bei der Urania. Beim Vienna City Marathon geht es am Schluss den Stadtpark entlang – und weil da alle am Limit sind, fühlt sich der sanfte Anstieg plötzlich so an, als hätte jemand die Landschaft aufgekantet: Das Wort "Arschlochsteigung" (ich hoffe, Sie verzeihen mir den Terminus) wird dafür in meiner Welt gerne verwendet. Es beschreibt "Nicht-Berge" perfekt: Man sieht die Steigung nicht, spürt sie aber. Weil man gerade stirbt: Jeder echte Berg tut weniger weh – weil man ja sieht, wieso es zaach und zacher wird.