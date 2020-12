Hacker benutzen Tastaturen. Manchmal sogar welche mit Hintergrundbeleuchtung (mutmaßlich). Foto: FRED TANNEAU / AFP

Es begann mit einer Meldung des Sicherheitsdienstleister Fireeye: Unbekannte Hacker seien auf den eigenen Systemen eingebrochen, und hätten dabei auch für Tests genutzte, interne Angriffstools erbeutet, hieß es am 8. Dezember. Eine Mitteilung, die selbst schon für einiges Aufsehen unter Experten sorgte, doch sie war bloß ein bescheidener Anfang. Denn wie sich in den folgenden Tagen herausstellte, handelte es sich dabei nur um einen kleinen Teil dessen, was sich zunehmend als einer der schwersten – und professionellsten – Angriffskampagnen der vergangenen Jahre herausstellt.

Atomwaffen

Neben dem Handels- und dem Heimatschutzministerium, haben sich die Hacker dabei offenbar noch in einer anderen US-Behörde breit gemacht: Der "National Nuclear Security Administration" – also der Atomwaffenbehörde, die für die Verwaltung der Nuklearwaffen der USA zuständig ist. Auch dort hat man offenbar über einen längere Zeitraum das interne Netzwerk überwacht und so die Kommunikation mitgelesen – also klassische Spionage betrieben.

Der Einbruchsweg war dabei einmal mehr der selbe wie bei den anderen bisher bekannten Opfern: Den Hackern ist es – wie berichtet – gelungen ein Netwerkanalysetool der Firma SolarWinds zu unterwandern – oder genauer deren Update-Server. Auf diesem Weg wurde über mehrere Monate hinweg eine Hintertür an all die Kunden der Orion genannten Software geschickt. Insgesamt 18.000 Unternehmen und Organisationen wurden auf diesem Weg mit einer Hintertür in ihren Systemen versehen.

Aktive, zweite Komponente

Allerdings bedeutet die Platzierung dieses Backdoors noch nicht, dass dieses auch wirklich aktiv ausgenutzt wurde. Dies ist dann erst in einem zweiten, und exakt an das jeweilige Opfer angepassten, Schritt erfolgt. Eine Analyse von Microsoft spricht von 40 Fällen, in denen – bislang – bekannt ist, dass die Hacker diese nächsten Schritte gesetzt haben. 80 Prozent der ausspionierten Organisationen sollen in den USA angesiedelt sein, in Europa gebe es Betroffene in Belgien und Spanien.

Dass der Unterschied zwischen potentiell und real Betroffenen ein relevanter ist, weiß Microsoft selbst nur all zu gut. Gehört man doch zu jenen 18.000 SolarWinds-Kunden, die über das unterwanderte Update eine Hintertür ins Haus geliefert bekamen. Wie das Unternehmen betont, habe man aber keinerlei Spuren für einen echten Angriff in Folge gefunden. Und die Infizierte Software sei mittlerweile entfernt worden.

Parallel dazu hat Microsoft sich noch zu einem anderen Schritt entschlossen: Über den Windows Defender werden infizierte Versionen von SolarWinds Orion mittlerweile auf Microsofts Betriebssystem blockiert. Trotzdem empfiehlt man natürlich den Kunden der Software dringend eine Aktualisierung und Bereinigung der eigenen System vorzunehmen.

Staatliche Hacker

Bei einem sind sich die Experten allesamt einig: Das Level an Professionalität und auch die Ruhe mit der die Hacker vorgegangen sind, verweisen eindeutig auf einen staatlichen Akteur. Offiziell will man sich angesichts der generellen Schwierigkeit einer eindeutigen Attribuierung von Cyberangriffen auf niemanden festlegen, hinter vorgehaltener Hand wurde aber mehrfach an Medien gestreut, dass man die Hacker von "Cozy Bear" (APT 29) hinter der Attacke vermutet. Dies ließe sich aus dem Vergleich mit früheren Angriffskampagnen der Gruppe schließen. Ein Vorwurf, der durchaus politische Brisanz besitzt, soll doch hinter APT 29 niemand anderer als der russische Geheimdienst FSB stehen. Der Kreml dementiert wie gewohnt jeglichen Zusammenhang mit den aktuellen Angriffen.

Ernste Gefahr

Die US-Behörde für Cyber- und Infrastruktursicherheit (CISA) spricht jedenfalls von einer "ernsten Gefahr", die von dem jüngsten Hackerangriff ausgehe. Und zwar einer, die die Betroffenen noch länger beschäftigen werde. Das Entfernen der Angreifer aus den betroffenen Systemen gestalte sich "hochkomplex". Zumal offenbar noch lange nicht das volle Ausmaß bekannt ist. So erwähnt die CISA ganz beiläufig, dass der Einbruch bei SolarWinds nicht der einzige Angriffsweg gewesen sein soll. Es dürfte also noch – zumindest – ein zweites viel von Unternehmen und Behörden genutztes Tool unterwandert worden sein. Details nennt die CISA bislang aber nicht.

Konsequenzen

Unterdessen werden die Rufe nach Konsequenzen lauter. So fordert Microsoft-Präsident Brad Smith in einem Blogeintrag ein Umdenken. Es brauche eine stärkere Kooperation zwischen Unternehmen und Regierungen um gegen solche Bedrohungen vorzugehen. Zudem müsste aber auch schärfer gegen jene Nationalstaaten vorgegangen werden, die hinter diesen Attacken stecken.

In diese Kerbe schlägt auch designierte US-Präsident Joe Biden. "Unsere Gegner sollten wissen, dass ich als Präsident Cyberangriffen auf unsere Nation nicht tatenlos zusehen werde". Unter seiner Präsidentschaft werde der Cybersicherheit auf allen Regierungsebenen die höchste Priorität zukommen, versichert Biden. (Andreas Proschofsky, 18.12.2020)