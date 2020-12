"Sundays are rundays", heißt es meiner kleinen Laufwelt. Und das mit guten Gründen: Der Sonntag ist traditionell der "Longrun"-Tag – also jener Tag, an dem man dann doch ein bisserl länger als sonst rennt.

"Longruns" sind allerdings keine Wettkämpfe: Was hier zählt, ist nicht das Tempo, sondern die Dauer. (Und natürlich die Freude). Denn auch das muss der Körper, müssen die Beine lernen – und immer wieder üben: Wer irgendwann, sobald es halt wieder geht, eine Langstrecke in einem Bewerb oder Wettkampf laufen will, sollte sich und seine oder ihre Beine darauf vorbereiten. Lang und langsam – und möglichst locker.

Was "Langstrecke" ist, definieren nicht die Kommentare der Umwelt, sondern ausschließlich das, was man oder frau als ebensolche empfindet: Wenn Sie sie sich auf ihren ersten 10er vorbereiten, ist auch das eine Langstrecke. Während für einen Ultraläufer auch ein Marathon grad eine Aufwärmrunde ist. Na und?