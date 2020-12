USA/Orlando (Florida) – Der Golfschwung ist so elegant und dynamisch wie der seines Vaters: Der 11-jährige Charlie Woods zeigte gleich auf der ersten Proberunde für die PNC Championship, dass er sich einiges bei seinem Papa abgeschaut hat. Golf-Superstar Tiger Woods genoss diesen gemeinsamen Auftritt mit Charlie. Mit einem breiten Lächeln begleitete der 15-fache Major-Champion seinen Sohn auf der Trainingsrunde im noblen Ritz-Carlton Golf Club in Orlando.

"Ich möchte, dass Charlie es genießt", sagte Woods stolz. Zu einer Karriere im Golfsport will der 82-fache PGA-Tour-Sieger seinen Filius aber auf keinen Fall drängen. "Ob er weitermacht, die Sportart wechselt oder später etwas ganz anderes macht, das ist völlig okay." Woods möchte seinem Sohn einfach die Freude am Golfspiel vermitteln. Er freue sich darauf, dass sie beide dann ein Leben lang gemeinsam Golf spielen können.

Charlie Woods schlägt ab. Foto: APA/AP/Phelan M. Ebenhack

Bei der PNC Championship trifft das Team Woods in Florida ab diesem Samstag auf starke Konkurrenz. Auch Deutschlands Golf-Legende Bernhard Langer (63) ist wieder mit dabei – dieses Mal mit seiner Tochter Jackie (34). Der zweimalige Masters-Sieger hatte das Turnier bereits vier Mal mit seinen Söhnen gewonnen.

Bei dem als Vater-Sohn-Turnier bekanntgewordenen Event in Florida sind mittlerweile auch Töchter erlaubt, Großväter mit Enkeln oder Enkelinnen oder Profis mit einem Elternteil. Teilnehmen dürfen Golfer, die entweder ein Major oder die Players Championship gewonnen haben.

Der elfjährige Kai Rooney, Sohn des früheren englischen Fußball-Teamspielers Wayne Rooney, hat indes einen Vertrag bei Manchester United unterschrieben. Sein Vater spielte von 2004 bis 2017 für den Rekordmeister und avancierte in dieser Zeit mit 253 Treffern in 559 Partien zum Rekordtorschützen der "Red Devils". "Ein stolzer Tag. Arbeite weiterhin hart, Sohn", schrieb Wayne Rooney am Donnerstag auf Instagram.