Der dritte Lockdown steht bevor. Wieso manche die Maßnahmen schon jetzt nicht mehr ernst genug nehmen und was die Regierung dafür kann

Schon im zweiten Lockdown haben die Österreicher sich mehr unter Menschen getraut als noch im Frühling. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Regierung verkündet am Freitag neue Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Allem Anschein nach beginnt nach den Weihnachtsfeiertagen ein dritter verschärfter Lockdown. Dabei ist der zweite erst vor zehn Tagen zu Ende gegangen. Nimmt die Bevölkerung die Maßnahmen nicht mehr ernst? Und – was soll ein neuerlicher Lockdown dann überhaupt bringen? Gerald John vom STANDARD erklärt, welche Fehler uns in den dritten Lockdown geführt haben. (red, 18.12.2020)

