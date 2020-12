Carmen Thornton ist selbstständige Rechtsanwältin in Wien. Ihre Kanzlei ist spezialisiert auf Trennungen und Scheidungen sowie Obsorge- und Unterhaltsverfahren. Auf derStandard.at/Familie beantwortet sie rechtliche Fragen bezüglich des Familienlebens.







Weiterlesen zum Thema Familienrecht:

Wann kann ich mich scheiden lassen?

Kein Unterhalt für Kinder bei gleichteiliger Betreuung

Wann wird Mobbing in der Schule strafbar?

Muss ich dem getrennten Elternteil Essen, Kleidung, Spielsachen mitgeben?

Kein Unterhalt für Kinder bei gleichteiliger Betreuung





DER STANDARD recherchiert zu ungewöhnlichen Flyern – helfen Sie mit!

wir brauchen Ihre Hilfe bei einer Recherche. Immer wieder erreichen uns Bilder von Flyern, die denen, die sie im Postkasten oder vor der Tür finden, suspekt vorkommen. Häufig thematisieren sie die Corona-Krise. Manche haben auch verschwörungstheoretische Inhalte. DER STANDARD versucht, mehr darüber herauszufinden und braucht dafür seine Leserinnen und Leser. Haben Sie oder Ihre Bekannten auch Flyer, Zettel oder Broschüren bekommen, die Ihnen neu sind und irgendwie komisch vorkommen? Erzählen Sie uns davon, wir finden mehr heraus.

Bitte schicken Sie Ihre Erfahrungen, im Idealfall auch Fotos und den Ort, an dem Sie an den Flyer kamen (etwa im Postfach oder bei einer Verteilaktion und der Bezirk, in dem das geschah) an flyer@derstandard.at.

Danke für die Mithilfe!





Schon gehört?