Auch "Super Mario Bros. 35" fliegt im März 2021 aus dem eShop.

Foto: Nintendo

Zum 35. Geburtstag des Spiels Super Mario Bros. veröffentlichte Nintendo im September 2020 die Spiele-Sammlung Super Mario 3D All-Stars für Nintendo Switch. Enthalten sind Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Im März 2021 will Nintendo diese Sammlung, sowie das seit Oktober 2020 erhältliche Multiplayer-Spiel Super Mario Bros 35 aus dem eigenen eShop entfernen.

Einfache Begründung

In einem Interview mit Polygon erklärt Nintendo of Amercia Präsident Doug Bowser: "Diese Mario-Spiele wurden zum Jubiläum veröffentlicht. Es war immer als spezieller Moment zum Jubiläum geplant, den man damit feiern wollte." Das Entfernen aus dem Online-Store zu einem späteren Zeitpunkt sei immer die Intention gewesen. Mit dem Erfolg der Spiele sei man zufrieden, so Bowser: "Super Mario All-Stars hat sich alleine in den USA über 2,6 Millionen Mal verkauft."

Auch die Auslieferung der physischen Kopie des Spiels wird nur noch bis März 2021 stattfinden. Ähnlich verhält es sich mit dem Handheld Game & Watch: Super Mario Bros, das dieses Jahr veröffentlicht wurde und ebenfalls keine Auslieferung mehr erfährt. Eine ungewöhnliche Strategie, die Nintendo laut Bowser aber nicht gedenkt, künftig oft einzusetzen. (red, 18.12.2020)