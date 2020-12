Heilige Drei Könige

Weihnachten wird in manchen Ländern nicht nur am 24. und 25. Dezember gefeiert. In Spanien zum Beispiel. Dort feiert man da zwar auch am 24. Dezember, die Geschenke gibt es aber erst am 6. Jänner. Und es sind die Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, die sie den Kindern bringen. Die drei haben laut der Erzählung der Bibel auch Jesus Geschenke gebracht. In Österreich ist es Brauch, dass am 6. Jänner Kinder verkleidet von Haus zu Haus gehen und um Geld für gute Zwecke bitten. Auch in anderen Ländern wie Russland oder Serbien finden Weihnachtsfeiern am 6. und 7. Jänner statt. Dort bringt Väterchen Frost die Geschenke. Er sieht ein bisschen wie der Weihnachtsmann aus, hat aber meist einen blauen Mantel an. In Russland hat er auch noch Hilfe von seiner Enkelin Snegurotschka ("Schneemädchen").