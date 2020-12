Mittlerweile ist es offiziell: Bereits am 14. Jänner will Samsung seine nächste Smartphone-Generation vorstellen – und damit deutlich früher im Jahr als bei den direkten Vorgängen. Die ganz große Überraschung dürfte es bei dem Event aber nicht mehr geben, immerhin sind in den vergangenen Wochen bereits praktisch alle Details gesickert. Nun bleiben aber auch zum optischen Auftritt keinerlei Fragen mehr offen.

Leak

Bei Winfuture ist man an die offiziellen Produktbilder von Galaxy S21, Galaxy S21+ und S21 Ultra gelangt. Es wird also wieder drei Modelle geben, von denen sich zwei bis auf ihre Größe sehr ähnlich sind. Das bedeutet vor allem, dass sowohl S21 als auch S21+ ein flaches Display haben, das nur durch eine mittig an der Oberseite angebrachte Frontkamera durchbrochen wird. Der Bildschirm soll dabei 6,2 beziehungsweise 6,7 Zoll groß sein, aber "nur" eine FHD+-Auflösung bieten, diese dafür aber mit 120 Hz.

Galaxy S21 und S21+ Grafik: Samsung / Winfuture

Optisch neu gestaltet wurde das Kameramodul, das nun ganz an den Rand reicht, aber weiterhin leicht heraussteht. Darin enthalten sind bei diesen beiden Modellen jeweils drei Kameras – eine Hauptkamera mit 12 Megapixel, Ultraweitwinkel ebenfalls mit 12 Megapixel und Telefoto mit 64 Megapixel. Diese Informationen waren schon früher durchgesickert. Von der Kamerausstattung klingt das alles also recht ähnlich zum Vorgängermodell.

Ultra

Eine deutlich bessere – zumindest von den Spezifikationen her – Kamera soll es beim S21 Ultra geben. Hier es wieder eine Hauptkamera mit 108-Megapixel-Sensor, eine Ultraweitwinkel und gleich zwei Telefotokameras – und zwar mit den Vergrößerungsfaktoren 3x und 10x. Damit sollten auch niedrigere Vergrößerungsfaktoren besser abgedeckt werden, als es bei den aktuellen Ultra-Modellen der Fall ist. Beim fünften auf den Produktbilden zu sehenden Ausschnitt handelt es sich übrigens um keine Kamera sondern um den Laser-Autofokus.

Das Display ist beim S21 Ultra 6,8 Zoll groß und bietet mit WQHD+ (3.200 x 1.440 Pixel / 515 PPI) eine höhere Auflösung als bei den anderen Modellen – 120 Hz-Support soll es aber auch hier geben. Bemerkenswert soll auch die maximale Helligkeit von 1.600 Candela sein.

Das Galaxy S21 Ultra. Grafik: Samsung / Winfuture

Wer den Vorgänger gut kennt, dem wird auffallen, dass das Display damit etwas kleiner angegeben ist als beim S20 Ultra (6,9 Zoll). Das liegt aber schlicht daran, dass auch hier nun auf die seitliche Edge-Abrundung verzichtet wird. Die Gehäuseabmessungen sollen hingegen weitgehend unverändert bleiben. Die Ultra-Ausführung soll zudem die einzige sein, die Support zur Stiftsteuerung mittels S-Pen aufweist.

Als Prozessor soll bei allen Modellen in Europa Samsungs eigener Exynos 2100 zum Einsatz kommen, während in den USA der Snapdragon 888 von Qualcomm mitgeliefert wird.

Entscheidungen

Ebenfalls eine bemerkenswerte Wahl: Das Basismodell soll wie bei der aktuellen Note-Serie eine Kunststoffrückseite aufweisen. Glas wird an dieser Stelle also nur beim S21+ und S21 Ultra eingesetzt. Beim Ultra-Modell zudem auffällig: Das Kameramodul steht hier einmal mehr deutlich stärker als bei den anderen Ausführungen hervor. (apo, 18.12.2020)