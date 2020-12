Zu sehen sind die Filme von 28. bis 30. Dezember jeweils um 20.15 Uhr in ORF 3

Karl Farkas und Fritz Grünbaum gehören zu "Geschichte des österreichischen Kabaretts". Foto: ORF/Neulandfilm/Thomas Sessler Verlag

Wien – ORF 3 widmet sich im Rahmen seiner Programmleiste "zeit.geschichte" der Geschichte des österreichischen Kabaretts. Regisseur Valentin Badura spannt in der neuen Dokutrilogie "Wuchteln, Schmäh, Politsatire" den Bogen vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zur Mitte der 1970er Jahre, kündigte der Sender in einer Aussendung an.

Kommentiert werden die drei Teile unter anderen von Michael Niavarani, Angelika Niedetzky, Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Andrea Händler, Joesi Prokopetz, Florian Scheuba, Werner Sobotka und Erwin Steinhauer. Zu sehen sind die Filme von 28. bis 30. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr, in ORF 3. (APA, 18.12.2020)