Andreas Weiss verlässt nach über 15 Jahren die Mediaagentur Dentsu Austria. Foto: Dentsu

Wien – Andreas Weiss, CEO der Dentsu Gruppe in Österreich, verlässt die Agenturgruppe in "bestem, beidseitigem Einvernehmen zugunsten neuer beruflicher Herausforderungen", heißt es einer Pressemitteilung der Agentur. Weiss wird zu Ende des Jahres aus der Geschäftsführung ausscheiden. Die Leitung der Agenturgruppe übernimmt das bisherige Management-Team, unterstützt durch Georg Berzbach, CEO Media dentsu DACH.

Unter der Führung von Andreas Weiss, der seit über eineinhalb Jahrzehnten für Dentsu tätig ist, habe sich die Gruppe mit den Marken Carat, Vizeum, dentsuX, isobar und iProspect von Platz sieben zur Nummer zwei im heimischen Markt der Mediaagenturen entwickelt.

Andreas Weiss: "Bekanntlich soll man gehen, wenn es am schönsten ist. Und für mich persönlich ist das nun der richtige Zeitpunkt, um mich neuen Themen und Aufgaben zu widmen. dentsu war und ist für mich eine großartige Firma, für die ich gerne gearbeitet habe. Ich bin stolz, dass in meiner Ära dentsu zu einem der bedeutendsten und anerkanntesten Player am Markt hier gewachsen ist und sich die Ergebnisse hervorragend entwickelt haben, selbst im schwierigen heurigen COVID-Jahr." (red, 18.12.2020)