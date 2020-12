Oktoskop: The Time Is Now, Im Zentrum: Lockdown, Impfung, Weihnachten – Was macht die Corona-Krise mit uns? – mit Radiotipps

Amedeo Modigliani 1915 in seinem Atelier. Die Doku "Modiglianis Geheimnisse" bringt neue Seiten des italienischen Malers ans Licht, Arte, 15.20 Uhr. Foto: Arte / RMN-Grand Palais

11.05 DISKUSSION

Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure zu aktuellen Themen. Bis 12.00, ORF 2

15.20 DOKUMENTATION

Modiglianis Geheimnisse (F 2019, Jacques Loeuille) Dem Alkohol verfallen, in ärmlichen Verhältnissen lebend und an Tuberkulose leidend: Der italienische Maler Amedeo Modigliani (1884–1920) gilt als einer der letzten Bohemiens von Montmartre. Die Doku bringt dank neuer Recherchen einen neuen Modigliani ans Licht. Bis 16.15, Arte

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: The Time Is Now I+II Im virtuellen Studio trifft Lukas Maurer die in Schweden lebende Künstlerin Heidrun Holzfeind und spricht mit ihr über den zweiteiligen Film The Time Is Now. Darin porträtiert sie das japanische Experimentalmusikduo IRO. Bis 21.40, Okto

20.15 MONUMENTALFILM

Ben Hur (USA 1959, William Wyler) Mit elf Oscars überhäufte Verfilmung des Romans von Lew Wallace mit Charlton Heston in der Titelrolle, berühmt nicht zuletzt für die spektakulären Szenen eines Wagenrennens im Circus Maximus. Drehbuch-Koautor Gore Vidal ließ in den 90er-Jahren damit aufhorchen, er habe einst Regisseur William Wyler davon überzeugt, dass Stephen Boyd seine Rolle als Messala so anlegen solle, als sei er der frühere Liebhaber von Ben Hur gewesen. Bis 23.40, Arte

20.15 LIVE

Die "Licht ins Dunkel"-Gala Stars und Persönlichkeiten aus dem Kunst- und Kulturbereich laden zu einer Liveauktion von Kunstobjekten. Bis 22.40, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Lockdown, Impfung, Weihnachten – Was macht die Corona-Krise mit uns? Darüber diskutieren: Christoph Badelt (Wifo-Chef), Maria Katharina Moser (Diakonie Österreich), Barbara Friesenecker (Intensivmedizinerin), Robert Pfaller (Philosoph) und Markus Peichl (Galerist, Ex-Covid-19-Patient). Bis 23.05, ORF 2

23.00 SCIENCE-FICTION

Barbarella (F/I 1968, Roger Vadim) Jane Fonda schwerelos, das Orgasmotron: Science-Fiction als lustige und lustvolle Pop-Art. Bis 1.05, Tele 5