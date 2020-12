Foto: APA/BARBARA GINDL

Hochfilzen – Norwegens Biathlon-Frauen haben am Freitag beim 7,5-Kilometer-Sprint in Hochfilzen einen Dreifachsieg eingefahren. Tiril Eckhof setzte sich mit einem Fehlschuss vor ihren Teamkolleginnen Ingrid Landmark Tandrevold (+ 7,6 Sekunden/0) und Marte Olsbu Röiseland (24,6)/1) durch.

Als beste Österreicherin landete Lisa Hauser auf Platz 15 (1:02,8 Min./2), Dunja Zdouc wurde 27. (1:25,4/0). Am Donnerstag hatten Norwegens Herren im Hochfilzen-Sprint einen Vierfach-Triumph geschafft.

Hauser tat sich nach eigenen Angaben vor allem in ihrer zweiten Runde schwer. "Vielleicht war das auch mit ein Grund dafür, dass es beim Stehendschießen nicht so funktioniert hat. Ich wusste auch, dass ich trotz meiner beiden Fehler noch gut im Rennen liege, aber für eine richtig gute Platzierung ist das leider zu viel. Der Schießstand hier in Hochfilzen ist einfach sehr tückisch", erklärte Hauser.

Nach dem ersten Schießen lag Hauser im Spitzenfeld, auf ihrer zweiten Runde führte sie das Feld bei einer Zwischenzeit sogar an. (APA, red, 18.12.2020)

Weltcup-Gesamtwertung nach 7 von 26 Bewerben:

1. Röiseland 319 Pkt.

2. Hanna Öberg (SWE) 297

3. Dsinara Alimbekawa (BLR) 275.

Weiter:

14. Hauser 146

25. Zdouc 100