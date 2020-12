Die härteste Schule der Welt: Ballettausbildung an der New York City School of American Ballet. Wer einmal Schwan oder Nussknacker sein will, muss fleißig an sich arbeiten – Streaming-Dokuserie "On Pointe" auf Disney+. Foto: Disney+

17.30 MAGAZIN

Bewusst gesund Mit Christine Reiler: Pflegerin aus Leidenschaft. / Impfstoff-Schnellzulassung. / Kleine Drüse – große Auswirkungen. / Essen gegen Rheuma, Osteoporose und Co. / Blutsauger – Lotti findet jede Bettwanze. Bis 18.00, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Theatermacherinnen Bewusstsein für Gleichberechtigung am Theater ist vorhanden – aber wie sieht es konkret im Arbeitsalltag aus? Gibt es Handlungsbedarf und wenn ja: Welche Lösungsmöglichkeiten werden vorgeschlagen und diskutiert? Theaterschaffende wie Dagmar Manzel, René Pollesch, Marlene Streeruwitz und Milo Rau erzählen ihreSicht der Dinge, sprechen von ihren persönlichen Erfahrungen. Bis 20.00, 3sat

20.15 SHOW

40 Jahre Verstehen Sie Spaß? Diese Show befriedigt Grundbedürfnisse, nämlich die ansonsten verpönte Lust, andere bei Peinlichkeiten auszulachen. Einem der letzten Dinos der Samstagabendunterhaltung huldigen ebensolche: Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und andere. Bis 23.25, ORF 1

21.05 PORTRÄT

Die wunderbare Reise der Selma Lagerlöf Sie war die erste Literaturnobelpreisträgerin der Welt, sie ließ Nils Holgersson auf dem Rücken einer Gans das eigene Land erkunden. Bis 22.00, Arte

22.15 DOKUMENTATION

Think Big! Die Künstlerin Katharina Grosse Die deutsche Sprayerin liefert neue Ansätze und ein unbegrenztes Feld von Möglichkeiten. Sind das noch Gemälde oder Vandalismus? Bis 23.00, 3sat

0.00 SCHUSSWECHSEL

Zwölf Uhr mittags (High Noon, USA 1952, Fred Zinnemann) Am Tag seiner Hochzeit wird US-Marshall Kane (Gary Cooper) zu einer Gewissensentscheidung gezwungen: Ein Gangster dürstet nach Rache. Kanes Braut, eine Quäkerin (Grace Kelly), verabscheut Gewalt und will ihren Mann verlassen. Die Botschaft des Films, dass der Tapfere im Dienst einer guten Sache nicht verloren sei, kann auch als Warnung vor dem Verfall demokratischer Tugenden ver standen werden. Bis 1.20, SWR

STREAMING-TIPPS

AUTONARREN

A Massive Hunt: The Grand Tour Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May gehen in Madagaskar auf "Schatzsuche" und treten wie immer die Gaspedale ihrer supercoolen Schlitten durch. Auf befestigten und unbefestigte Straßen entlädt sich Altherren-Testosteron, umweltpolitisch völlig unkorrekt – und dennoch von absurder Komik. Men’s World. Amazon Prime Video

TÄNZERINNEN

On Pointe Die New York City School of American Ballet (SAB) gilt als die weltbeste Ausbildungsstätte für Profitänzer. Sechs Folgen über beinhartes Training für Schwanensee und Nussknacker-Suite. Disney+

GEFÄHRLICHES SPIEL

Twin Der Surfer Erik nimmt die Identität des Zwillingsbruders Adam an. Den hat er selbst im Streit getötet. Jetzt geht es darum, nicht aufzufliegen, was nicht leicht sein wird, weil Erik und Adam zeit ihres Lebens so überhaupt nichts gemein hatten. Kristofer Hivju war Tormund in Game of Thrones, in diesem Verwechslungskrimi ist er nicht weniger präsent. ARD Mediathek

TOTGESAGTE LEBEN LÄNGER

Unter Freunden stirbt man nicht Auch hier wird ein Tod vertuscht, aber auf die komische Art: Adele Neuhauser, Iris Berben und Heiner Lauterbach verheimlichen den Tod eines Freundes. TV Now