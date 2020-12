Wien/Graz – Aus sportlicher Sicht könnte Rapid eigentlich auf ein weitgehend zufriedenstellendes Fußballjahr 2020 zurückblicken – wären da nicht die vergangenen Tage, in denen man in der Europa League und im Cup ausschied und in der Liga auf Platz vier abrutschte. Nur ein Sieg schaute aus den jüngsten fünf Bewerbspartien heraus, Trainer Dietmar Kühbauer reagierte zuletzt sichtlich genervt auf Kritik und die Spieler gelobten Besserung.

Rapid schied in der Europa League und im ÖFB-Cup aus. Der Polster in der Liga auf die Verfolger in der unteren Tabellenhälfte beträgt acht Punkte. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

So meinte etwa Maximilian Hofmann: "Wir wollen das Jahr mit einem Dreier abschließen. Wenn uns das gelingt, haben wir trotzdem eine gute Hinrunde gespielt." Der Innenverteidiger warnte allerdings vor den deutlich verbesserten Südstädtern: "Sie sind vor allem in ihrem Stadion schwieriger zu bespielen, das hat man gegen Salzburg (Anm.: 1:0 für Admira) gesehen."

Die Grün-Weißen gewannen die vergangenen acht Kräftemessen mit der Admira. Für den jüngsten Einbruch der Hütteldorfer zeigte Trainer Damir Buric Verständnis. "Zu Beginn der Saison haben die Wiener sehr gute Spiele absolviert, da konnte jeder sehen, wie stark diese Mannschaft ist. Das dichte Programm hat aber Spuren hinterlassen und zuletzt hatte es den Anschein, als ob ihnen ein wenig die Luft ausgehen würde. Daher muss man ihre Leistung in den letzten Spielen richtig einschätzen", sagte der Coach, dessen Team in sechs der vergangenen sieben Runden als Verlierer vom Platz ging. Ausgerechnet gegen Salzburg gelang ein Sieg.

Grazer Verteidiger

Sturm Graz feierte in den vergangenen neun Runden sechs Siege und trifft am Samtag zuhause auf SKN St. Pölten. "Wir wollen diese gute Serie mit einem Heimsieg abrunden", sagte Trainer Christian Ilzer. Seit der Nullnummer im September hat sich vor allem die Grazer Defensive gefunden. Sechs Mal hat die Truppe schon zu Null gespielt, das bedeutet laut dem Club Vereinsrekord in dieser Phase.

Sogar international findet Sturm Erwähnung, was zuletzt ja eher selten vorkam: Mit im Schnitt 0,46 Gegentoren pro Pflichtspiel sind die Grazer statistisch die drittbeste Defensivmannschaft hinter Glasgow Rangers (0,32) und Atletico Madrid (0,36) in Europas 16 besten Ligen. Diese Sattelfestigkeit ist zum einen eingeschlagenen Sommertransfers in der Defensive um den slowenischen Teamspieler Jon Gorenc-Stankovic zu verdanken.

St. Pölten würde mit einem Sieg auf Meistergruppen-Kurs liegend überwintern. Seine Spieler seien auch nicht urlaubsreif, meinte Robert Ibertsberger und sprach von einem gut gefüllten Energie-Tank. "Es wird gegen Sturm eine große Challenge, sie sind im Flow. Aber wir rechnen uns schon etwas aus", erklärte der Trainer.

Mit Salzburg-Leihgabe Peter Pokorny fehlt St. Pölten die bisher prägende Figur im Mittelfeld-Zentrum aufgrund einer Gelbsperre. "Wir haben uns was überlegt, wie wir ihn ersetzen", versprach Ibertsberger.

Kellerduell

Im dritten Samstags-Spiel trifft Hartberg auf Altach, das in der Hinrunde mit nur acht Punkten enttäuschte, zuletzt aber mit einem 4:1 in Ried den Befreiungsschlag schaffte. Umgekehrt könnten die auf Platz elf liegenden Vorarlberger mit einem Erfolg nach Punkten mit Hartberg gleichziehen. (APA, 18.12.2020)

Mögliche Aufstellungen zur 12. Runde:

FC Admira – SK Rapid Wien (Maria Enzersdorf, BSFZ Arena, 17.00 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 1:4 (a); 2019/20: 0:5 (a), 0:3 (h)

Admira: Leitner – Aiwu, Malicsek, Rath – Hausjell, Tomic, Kerschbaum, Hjulmand, Auer – Hoffer, Breunig

Ersatz: Hadzikic – Petlach, Spasic, Bauer, Vorsager, Maier, Kronberger, Starkl, Ganda

Es fehlen: Kadlec (im Aufbautraining), Babuscu (nach Knie-OP)

Rapid: Gartler – Greiml, Hofmann, Barac – Schick, Grahovac, Ritzmaier, Ullmann – Demir, Kara, Fountas

Ersatz: Strebinger – Sonnleitner, Petrovic, Ibrahimoglu, Schuster, Knasmüllner, Kitagawa

Es fehlen: Stojkovic (gesperrt), D. Ljubicic (Bänderriss), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle rekonvaleszent)

* * *

SK Sturm Graz – SKN St. Pölten (Graz, Merkur Arena, 17.00 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 0:0 (a); 2019/20: 3:0 (h), 4:0 (a)

Sturm: Siebenhandl – Ingolitsch, Nemeth, Wüthrich, Dante – Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kiteishvili – Friesenbichler, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Jäger, Gazibegovic, Kuen, F. Mwepu, Huspek, Shabanhaxhaj, Balaj

Es fehlen: Geyrhofer (Sprunggelenksverletzung), Trummer (nach Kreuzbandriss)

St. Pölten: Riegler – Blauensteiner, Steinwender, Muhamedbegovic, Schulz – Halper, Luxbacher, R. Ljubicic – Davies, Schmidt, Hugi

Ersatz: Kretschmer – Drescher, Maranda, Asadi, Schütz, Meister, Grozurek

Es fehlt: Pokorny (gesperrt)

* * *

TSV Hartberg – SCR Altach (Hartberg, Profertil-Arena, 17.00 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a); 2019/20: 3:3 (a), 2:1 (h)

Hartberg: Swete – Lienhart, Rotter, Luckeneder, Klem – Kainz, Nimaga – Horvath, Rep, Ertlthaler – Tadic

Ersatz: Sallinger – Gollner, Gölles, Yoda, Tijani, Heil, Igbonekwu, Ried, Chabbi

Es fehlen: Lema, Rakowitz, Sturm (alle verletzt)

Altach: Kobras – Thurnwald, Dabanli, Netzer, Schreiner – Oum Gouet, Wiss, Karic – Tartarotti, Maderner, Obasi

Ersatz: Odehnal – Bumberger, Casar, Fischer, Meilinger, Edokpolor, Stefel, D. Nussbaumer

Es fehlen: Anderson, Zwischenbrugger (beide muskuläre Probleme)