Sofia Goggia setzte auf volle Attacke und gewann. Foto: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

Val d'Isere – Die zweite Weltcupabfahrt der alpinen Skidamen in Val d'Isere hat ein nahezu identes Podium ergeben wie jene am Freitag. Den Sieg holte sich aber diesmal nicht die Schweizerin Corinne Suter, sondern Sofia Goggia in 1:44,70 Minuten. Die Italienerin war am Vortag als Zweite noch hinter der Schweizerin gelandet, setzte sich aber am Samstag mit 0,24 Sekunden Vorsprung durch und feierte ihren achten Erfolg im Weltcup. Auf Platz drei kam erneut Breezy Johnson (+0,27). Die US-Amerikanerin holte damit ihren zweiten Stockerlplatz en suite. Beinahe hätte ihr Kajsa Vickhoff Lie (0,33) dieses Topergebnis noch streitig gemacht, die Norwegerin fuhr mit Startnummer 30 noch auf Rang vier.

Beste Österreicherin wurde auf ruppiger und daher selektiver Piste Ramona Siebenhofer (0,64) als Sechste. Mirjam Puchner (1,10) und Nina Ortlieb (1,33) verpassten die top ten als Zwölfte bzw. 14. relativ knapp. Ortlieb war am Freitag als Fünfte noch beste aus dem ÖSV-Lager. Tamara Tippler (1,82) kam über Rang 20 nicht hinaus.

"Gestern bin ich noch sehr verhalten gefahren. Heute habe ich allen Mut zusammengenommen und probiert zu attackieren, ich hatte ein besseres Gefühl", sagte Siebenhofer. In die Passage, wo am Vortag gleich fünf Läuferinnen gestürzt waren, sei sie etwas zögerlich reingefahren. "Das ist immer schwierig, wenn sich eine Teamkollegin verletzt hat."

Bestätigt hat sich leider die Diagnose für Nicole Schmidhofer. Die Steirerin zog sich am Freitag bei ihrem Sturz einen Riss des Kreuzbandes und des Seitenbandes im linken Knie zu, wie eine MRT-Untersuchung in der Klinik Hochrum bei Innsbruck bestätigte. Die 31-Jährige wird in ein paar Tagen operiert und fällt damit für die Saison aus. Die heikle Passage, wo unter anderen auch Schmidhofer gestürzt war, wurde vor der Abfahrt am Samstag leicht entschärft. (honz, APA, 19.12.2020)