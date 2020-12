Nach dem Wirbel um die Oma als "Umweltsau" feiert die Oma jetzt im "ZDF Magazin Royale" Après Ski in Ischgl und stürmt in schwarz-weiß-rot den Reichstag

Köln – Ende 2019 sorgte die WDR-Satire "Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau" für Wirbel. Ein Kinderchor, der nach der Melodie von "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" Sätze wie "Meine Oma fährt mit 'nem SUV beim Arzt vor, überfährt dabei zwei Opis mit Rollator" sang, hatte große Empörung ausgelöst, WDR-Intendant Tom Buhrow entschuldigte sich, das Satirevideo wurde gelöscht.

Oma leugnet Corona und hustet im Widerstand

Am Freitagabend präsentierte Jan Böhmermann in "ZDF Magazin Royale" eine Neuauflage des Songs und machte darin die Oma zur Coronaleugnerin.

ZDF MAGAZIN ROYALE

In dem Video singt ein Kinderchor Zeilen wie "Meine Oma weiß, es gibt gar kein Corona, Corona, Corona. Sie glaubt nicht mehr an Tagesthemen und ans MoMa. Meine Oma hat das Spiel schon früh durchschaut." Die Oma feiert Après Ski in Ischgl und weiter: "Meine Oma stürmt in schwarz-weiß-rot den Reichstag, den Reichstag, den Reichstag. Damit da oben endlich einer mal Bescheid sagt. Meine Oma hustet jetzt im Widerstand."

Oma im Koma

Am Ende geht es der Oma dann nicht mehr ganz so gut, die Oma liegt "seit vorgestern im Koma, im Koma, im Koma" trällert Jan Böhmermann, "mit einem Plastikschlauch in ihrem Tracheostoma!" (red, 19.12.2020)