Zwei Siege bereits für Kilde, der vergangene Saison nur den Super-G in Saalbach-Hinterglemm für sich entscheiden konnte. Foto: AFP/ TIZIANA FABI

Gröden – Während sich die ÖSV-Abfahrer am Samstag in Gröden nicht gerade mit Ruhm bekleckern konnten, sorgte Aleksander Aamodt Kilde für den nächsten Streich. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison gewann nach dem Super-G am Freitag auch die klassische Abfahrt auf der Saslong und holte sich damit das Double.



Der Norweger setzte sich in 2:01,45 Minuten 0,22 Sekunden vor dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle und 0,54 vor dem Schweizer Beat Feuz durch. Vergangene Saison hatte Kilde ein Sieg genügt, um die große Kristallkugel zu ergattern. "Mein Skifahren ist besser, auch der Speed ist da", sagte der Norweger nach seinem sechsten Weltcupsieg. "Und ich bin ein Jahr älter. Alles passt einfach", sagte der 28-Jährige, der mit 335 Zählern auch die Führung in der Weltcupgesamtwertung vor dem Schweizer Marco Odermatt (290) und dem Franzosen Alexis Pinturault (276) übernahm. Kilde hatte bereits 2018 die Abfahrt in Gröden gewonnen, 2019 war die Königsdisziplin im Val Gardena auf Grund von Neuschnee und schlechter Sicht abgesagt worden.

Baumann vor Franz

Für die Österreicher gab es nichts zu feiern. Bester wurde Romed Baumann (+0,90) als Achter. Der 34-Jährige startet jedoch seit der Saison 2019/20 für Deutschland. Bester ÖSV-Läufer war Max Franz (0,98) als Neunter. 2018 war der Kärntner Zweiter hinter Kilde gewesen, 2016 hatte er den Klassiker in Südtirol für sich entschieden.

Matthias Mayer (1,05), Vierter und Bester am Freitag im Super-G, konnte just an der Stelle, wo er 2015 schwer gestürzt war und sich zwei Brustwirbelbrüche zugezogen hatte, gerade noch einen Abflug vermeiden und belegte Rang zehn. Vincent Kriechmayr (1,43), Sieger des Super-G 2019 in Gröden, blieb mit Rang 13 weiter hinter den Erwartungen zurück.

Franz galt nach starken Trainingsläufen als größte ÖSV-Hoffnung vor dem Rennen. "Ich habe alles probiert und mich voll reingehaut. Aber oben war es schwierig, dabei zu sein und unten habe ich zu viel gewollt", resümierte Franz im ORF. "Schade, das was ich mir vorgenommen habe, ist nicht ganz aufgegangen. Ich hätte ab der Mauer besser fahren können."

Schrecksekunde für Mayer

Mit seiner Fahrt haderte auch Mayer. "Ich wollte es in Hocke durchziehen, hab's aber eh noch ganz gut abgefangen und auch noch halbwegs eine Zeit gerettet", sagte der Doppel-Olympiasieger über seine Schrecksekunde. Für ihn sei Gröden einfach nicht gerade ein Lieblingsrennen. "Ich muss hier immer über mein Limit gehen, um schnell zu sein. Deshalb passiert immer was bei mir hier." Bei den Speedrennen in Bormio kurz vor dem Jahreswechsel sollte es besser laufen, hofft Mayer.

Überhaupt nicht nach Plan lief es für den Abfahrts-Zweiten von Val d'Isere, Otmar Striedinger (30./2,26), und Hannes Reichelt (43./3,31), der nach seinem Comeback noch nicht den Anschluss an die Spitze gefunden hat.

Der Weltcup der Herren wird bereits am Sonntag mit einem Riesentorlauf in Alta Badia (10.00/13.30 Uhr, live ORF 1) fortgesetzt. (honz, APA, 19.12.2020)

Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Herren am Samstag in St. Christina/Gröden:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:01,45

2. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:01,67 +0,22

3. Beat Feuz (SUI) 2:01,99 +0,54

4. Kjetil Jansrud (NOR) 2:02,07 +0,62

4. Bryce Bennett (USA) 2:02,07 +0,62

6. Jared Goldberg (USA) 2:02,17 +0,72

7. Carlo Janka (SUI) 2:02,23 +0,78

8. Romed Baumann (GER) 2:02,35 +0,90

9. Max Franz (AUT) 2:02,43 +0,98

10. Matthias Mayer (AUT) 2:02,50 +1,05

11. Nils Allegre (FRA) 2:02,59 +1,14

12. Mauro Caviezel (SUI) 2:02,73 +1,28

13. Vincent Kriechmayr (AUT) 2:02,88 +1,43

14. Travis Ganong (USA) 2:02,93 +1,48

15. Dominik Paris (ITA) 2:02,97 +1,52

16. Andreas Sander (GER) 2:02,98 +1,53

17. Bostjan Kline (SLO) 2:03,02 +1,57

18. Johan Clarey (FRA) 2:03,10 +1,65

19. Niels Hintermann (SUI) 2:03,14 +1,69

20. Ralph Weber (SUI) 2:03,23 +1,78

21. Nicolas Raffort (FRA) 2:03,31 +1,86

22. Matthieu Bailet (FRA) 2:03,36 +1,91

22. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 2:03,36 +1,91

24. Urs Kryenbühl (SUI) 2:03,39 +1,94

25. Martin Cater (SLO) 2:03,46 +2,01

26. Daniel Hemetsberger (AUT) 2:03,49 +2,04

27. Adrien Theaux (FRA) 2:03,53 +2,08

28. Christof Innerhofer (ITA) 2:03,59 +2,14

29. Sam Morse (USA) 2:03,66 +2,21

30. Otmar Striedinger (AUT) 2:03,71 +2,26

weiter:

43. Hannes Reichelt (AUT) 2:04,76 +3,31

49. Christopher Neumayer (AUT) 2:05,26 +3,81

51. Stefan Babinsky (AUT) 2:05,34 +3,89

53. Christian Walder (AUT) 2:05,60 +4,15

Gesamtwertung (nach 8 Rennen):

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 335

2. Marco Odermatt (SUI) 290

3. Alexis Pinturault (FRA) 276

4. Mauro Caviezel (SUI) 217

5. Filip Zubcic (CRO) 208

6. Kjetil Jansrud (NOR) 161

7. Henrik Kristoffersen (NOR) 156

8. Lucas Braathen (NOR) 155

9. Beat Feuz (SUI) 152

10. Loic Meillard (SUI) 145

11. Matthias Mayer (AUT) 138

Abfahrt (2):

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 150

2. Martin Cater (SLO) 106

3. Ryan Cochran-Siegle (USA) 100

4. Beat Feuz (SUI) 100

5. Otmar Striedinger (AUT) 81

6. Urs Kryenbühl (SUI) 67

7. Kjetil Jansrud (NOR) 61

8. Romed Baumann (GER) 61

9. Johan Clarey (FRA) 58

10. Matthias Mayer (AUT) 58

Mannschaft Herren (8):

1. Schweiz 1233

2. Norwegen 1087

3. Frankreich 775

4. Österreich 715

5. USA 469

6. Deutschland 446

7. Slowenien 295

8. Italien 286

9. Kroatien 208

10. Kanada 126

Nationencup (16):

1. Schweiz 2233

2. Österreich 1775

3. Norwegen 1471

4. Italien 1271

5. USA 1081

6. Frankreich 954

7. Deutschland 565

8. Slowenien 540

9. Slowakei 503

10. Kanada 308