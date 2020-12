Zwei Siege bereits für Kilde, der vergangene Saison nur den Super-G in Saalbach-Hinterglemm für sich entscheiden konnte. Foto: AFP/ TIZIANA FABI

Gröden – Während sich die ÖSV-Abfahrer am Samstag in Gröden nicht gerade mit Ruhm bekleckern konnten, sorgte Aleksander Aamodt Kilde für den nächsten Streich. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison gewann nach dem Super-G am Freitag auch die klassische Abfahrt auf der Saslong, holte damit das Double und übernahm auch die Führung in der alle Disziplinen überspannenden Weltcupwertung.

Der Norweger setzte sich in 2:01,45 Minuten 0,22 Sekunden vor dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle und 0,54 vor dem Schweizer Beat Feuz durch und holte seinen sechsten Sieg im Weltcup. 2018 hatte er bereits die Abfahrt in Gröden gewonnen, 2019 war die Königsdisziplin im Grödner Tal auf Grund von Neuschnee und schlechter Sicht abgesagt worden.

Baumann vor Franz

Für die Österreicher gab es nichts zu feiern. Bester wurde Romed Baumann als Achter. Der 34-Jährige startet jedoch seit der Saison 2019/20 für Deutschland. Bester ÖSV-Läufer war Max Franz (0,98) als Neunter. 2018 war der Kärntner Zweiter hinter Kilde gewesen, 2016 hatte er den Klassiker in Südtirol für sich entschieden.

Matthias Mayer (1,05), Vierter und Bester am Freitag im Super-G, konnte just an der Stelle, wo er 2015 schwer gestürzt war und sich zwei Brustwirbelbrüche zugezogen hatte, gerade noch einen Abflug vermeiden und belegte Rang zehn. Vincent Kriechmayr (1,43), Sieger des Super-G 2019 in Gröden, blieb mit Rang 13 weiter hinter den Erwartungen zurück, verpasste als drittbester ÖSV-Läufer ein Top-ten-Ergebnis.

Überhaupt nicht nach Plan lief es für den Abfahrts-Zweiten von Val d'Isere, Otmar Striedinger (2,26), und Hannes Reichelt (3,31), der nach seinem Comeback noch nicht den Anschluss an die Spitze gefunden hat. (honz, APA, 19.12.2020)