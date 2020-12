Covid-19-Risiko

Ärzte, Pflegekräfte, Sanitäter erkranken öfter schwer an Corona

Laut einer Studie ist in Großbritannien das Risiko von in Gesundheitsberufen Beschäftigten, schwer an Covid-19 zu erkranken, siebenmal so hoch wie in nichtessenziellen Berufen