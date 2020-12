Die Staatsoper wird, wie die anderen Bundestheater, ab 18. Jänner nur an Freitagen und Wochenenden geöffnet sein. Foto: APA/MARTIN FICHTER-WÖSS

Wien – Nach Beratungen der Spitzen der Österreichischen Bundestheater am Samstagvormittag steht fest: In Burgtheater, Staatsoper und Volksoper wird es nach Ende der gestern angekündigten Lockdown-Verlängerung einen eingeschränkten Spielbetrieb geben, jedoch nur an Freitagen und Wochenenden. Gestartet wird also am Freitag, 22. Jänner 2021.

"Die gestern bekanntgegebenen Regelungen für den Kulturbetrieb ermöglichen mit Einschränkung die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Die Österreichischen Bundestheater werden diese Möglichkeit ergreifen und im Jänner wieder vor Publikum spielen", hieß es in einem Statement von Bundestheater-Holding-Geschäftsführer Christian Kircher gegenüber.

"Die Direktoren aller Häuser (Burgtheater, Wiener Staatsoper, Volksoper Wien) sind übereingekommen, auch unter den geltenden Bedingungen für einen Theaterbesuch (Einhaltung der abendlichen Ausgangsbeschränkungen, Vorlage eines Testergebnisses) ab Ende des Lockdowns an Freitagen, Samstagen und Sonntagen Vorstellungen anzusetzen. Die Ausarbeitung des speziell adaptierten Spielplans erfolgt umgehend und wird ehestmöglich von den Bühnen veröffentlicht." (APA, 20.12.2020)