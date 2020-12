Wie auf Schienen: Alexis Pinturault. Foto: AP/ Marco Trovati

Alta Badia – Alexis Pinturault hat beim Riesentorlauf in Alta Badia seinen 31. Erfolg im alpinen Skiweltcup gefeiert. Der Franzose setzte sich auf der Gran Risa in 2:27,19 Minuten um nur sieben Hundertstelsekunden vor dem 20-jährigen Norweger Atle Lie McGrath durch, der den Coup denkbar knapp verpasste aber immerhin seine erste Podestplatzierung im Weltcup fixierte. Für Pinturault war es der bereits zweite Saisonsieg nach jenem im Parallelrennen in Lech/Zürs. Dritter wurde der Schweizer Justin Murisier (+0,24) vor seinem Landsmann Marco Odermatt (0,28).

Eine heiße Aktie: Atle Lie McGrath. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Stefan Brennsteiner (0,91) sorgte als Achter für das bislang beste ÖSV-Ergebnis in einem Riesentorlauf 2020/21. Roland Leitinger (1,73) patzte als Neunter nach dem ersten Lauf in der Entscheidung, konnte gerade noch einen Ausfall verhindern und landete am Ende auf Platz 22, unmittelbar hinter Marco Schwarz (1,66).

"In der momentanen Situation müssen wir mit Teilerfolgen zufrieden sein", sagte ÖSV-Coach Michael Pircher. Brennsteiner erklärte im ORF-Fernsehen: "Ich habe viel geändert am Material, es schaut gut aus. Wichtig ist aber, dass die Überzeugung zurückkommt, dass renngefahren wird." Er werde versuchen, im Training noch mehr ans Limit zu gehen.

Österreichs Riesentorlauf-Herren waren in der Vorsaison und damit im Jahr eins nach Marcel Hirscher erstmals seit der Saison 1992/93 in dieser Disziplin sieglos geblieben. Der letzte RTL-Sieger des ÖSV außer Hirscher war im Februar 2011 Philipp Schörghofer gewesen.

Von Rang zwei auf zehn zurückgefallen ist Filip Zubcic (0,94). Der Kroate hatte den ersten Riesentorlauf in Santa Caterina gewonnen. Der zweite war Beute von Odermatt geworden. Zurückgefallen ist auch Lucas Braathen (1,38), der nach Rang fünf zur Halbzeit letztendlich nicht über Rang 18 hinauskam. Während es auch für Henrik Kristoffersen (1,27) als 15. nicht nach Wunsch lief, lieferte sein Landsmann Aleksander Aamodt Kilde (0,76) als Sechster nach seinem Double in Gröden das nächste Topresultat.

Manuel Feller schied nach Platz 21 zur Halbzeit in der Entscheidung aus. Bereits im ersten Lauf gescheitert ist neben Matthias Mayer und Magnus Walch etwa auch Italiens Hoffnung Luca De Aliprandini. Adrian Pertl (3,16) verpasste das Finale der besten 30 als 43 klar.

Am Montag steht in Alta Badia der Start in die Slalom-Saison am Programm, bereits am Dienstag folgt mit dem Flutlicht-Klassiker in Madonna di Campiglio ein weiterer Slalom. (honz, APA, 20.12.2020)





Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Alta Badia

Endstand:

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:27,19

2. Atle Lie McGrath (NOR) 2:27,26 +0,07

3. Justin Murisier (SUI) 2:27,43 +0,24

4. Marco Odermatt (SUI) 2:27,47 +0,28

5. Tommy Ford (USA) 2:27,60 +0,41

6. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:27,95 +0,76

7. Alexander Schmid (GER) 2:28,09 +0,90

8. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:28,10 +0,91

9. Zan Kranjec (SLO) 2:28,12 +0,93

10. Filip Zubcic (CRO) 2:28,13 +0,94

11. Riccardo Tonetti (ITA) 2:28,30 +1,11

12. Stefan Luitz (GER) 2:28,31 +1,12

13. Semyel Bissig (SUI) 2:28,43 +1,24

Gino Caviezel (SUI) 2:28,43 +1,24

15. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:28,46 +1,27

16. Mathieu Faivre (FRA) 2:28,48 +1,29

17. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 2:28,49 +1,30

18. Lucas Braathen (NOR) 2:28,57 +1,38

19. Erik Read (CAN) 2:28,69 +1,50

20. River Radamus (USA) 2:28,82 +1,63

21. Marco Schwarz (AUT) 2:28,85 +1,66

22. Roland Leitinger (AUT) 2:28,92 +1,73

23. Alexander Andrienko (RUS) 2:29,23 +2,04

24. Raphael Haaser (AUT) 2:29,30 +2,11

25. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:29,45 +2,26

26. Ted Ligety (USA) 2:29,66 +2,47

27. Andreas Zampa (SVK) 2:29,90 +2,71

28. Cyprien Richard (FRA) 2:29,93 +2,74

29. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:29,97 +2,78

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Matthias Mayer (AUT), Magnus Walch (AUT)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Manuel Feller (AUT)

Zweiter Lauf:

1. Riccardo Tonetti (ITA) 1:13,13

2. Semyel Bissig (SUI) 1:13,16 +0,03

3. Tommy Ford (USA) 1:13,23 +0,10

4. Justin Murisier (SUI) 1:13,37 +0,24

5. Alexander Schmid (GER) 1:13,40 +0,27

6. Atle Lie McGrath (NOR) 1:13,53 +0,40

7. Erik Read (CAN) 1:13,57 +0,44

8. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:13,61 +0,48

9. Stefan Luitz (GER) 1:13,65 +0,52

. Marco Schwarz (AUT) 1:13,65 +0,52

. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:13,65 +0,52

12. Alexander Andrienko (RUS) 1:13,68 +0,55

13. Marco Odermatt (SUI) 1:13,80 +0,67

14. Raphael Haaser (AUT) 1:13,81 +0,68

15. Alexis Pinturault (FRA) 1:13,92 +0,79

weiter:

28. Roland Leitinger (AUT) 1:14,95 +1,82

Erster Lauf:

1. Alexis Pinturault (FRA) 1:13,27

2. Filip Zubcic (CRO) 1:13,53 +0,26

3. Marco Odermatt (SUI) 1:13,67 +0,40

4. Atle Lie McGrath (NOR) 1:13,73 +0,46

5. Lucas Braathen (NOR) 1:13,78 +0,51

6. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:13,87 +0,60

. Zan Kranjec (SLO) 1:13,87 +0,60

8. Mathieu Faivre (FRA) 1:13,89 +0,62

9. Roland Leitinger (AUT) 1:13,97 +0,70

10. Gino Caviezel (SUI) 1:14,03 +0,76

11. Justin Murisier (SUI) 1:14,06 +0,79

12. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:14,08 +0,81

13. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:14,30 +1,03

14. Tommy Ford (USA) 1:14,37 +1,10

15. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:14,49 +1,22

weiter:

21. Manuel Feller (AUT) 1:15,00 +1,73

24. Marco Schwarz (AUT) 1:15,20 +1,93

29. Raphael Haaser (AUT) 1:15,49 +2,22

U.a. nicht qualifiziert:

43. Adrian Pertl (AUT) 1:16,43 +3,16

Gesamtwertung (nach 9 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 376

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 375

3. Marco Odermatt (SUI) 340

4. Filip Zubcic (CRO) 234

5. Mauro Caviezel (SUI) 217

6. Tommy Ford (USA) 174

7. Henrik Kristoffersen (NOR) 172

8. Lucas Braathen (NOR) 168

9. Alexander Schmid (GER) 165

10. Zan Kranjec (SLO) 163

11. Kjetil Jansrud (NOR) 161

12. Beat Feuz (SUI) 152

13. Loic Meillard (SUI) 145

14. Matthias Mayer (AUT) 138

15. Ryan Cochran-Siegle (USA) 137

Riesentorlauf Herren (4):

1. Marco Odermatt (SUI) 290

2. Alexis Pinturault (FRA) 240

3. Filip Zubcic (CRO) 208

4. Tommy Ford (USA) 174

5. Zan Kranjec (SLO) 157

6. Lucas Braathen (NOR) 155

7. Loic Meillard (SUI) 145

8. Atle Lie McGrath (NOR) 120

9. Alexander Schmid (GER) 105

10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 104

Mannschaft Herren (9):

1. Schweiz 1383

2. Norwegen 1250

3. Frankreich 899

4. Österreich 773

5. USA 532

6. Deutschland 504

7. Slowenien 324

8. Italien 310

9. Kroatien 234

10. Kanada 138

Nationencup (18):

1. Schweiz 2569

2. Österreich 1880

3. Norwegen 1680

4. Italien 1495

5. USA 1170

6. Frankreich 1109

7. Deutschland 631

8. Slowenien 585

9. Slowakei 547

10. Kanada 332