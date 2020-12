Ester Ledecka zum Zweiten. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Val d'Isere – Die Tschechin Ester Ledecka steht zum zweiten Mal im Weltcup ganz oben. Nach dem Erfolg in der Abfahrt von Lake Louise 2019 hat die Doppelolympiasiegerin von Pyeongchang 2018 (Super-G und Parallelriesentorlauf mit dem Snowboard) am Sonntag ihren zweiten Weltcupsieg fixiert. Sie gewann den Super-G in Val d'Isere in 1:24,64 Minuten um drei Hundertstelsekunden vor der Schweizerin Corinne Suter und 0,35 Sekunden vor der Italienerin Federica Brignone.

Die Österreicherinnen enttäuschten. Als Beste reihte sich Tamara Tippler (+1,36) auf Rang 14 ein. Nina Ortlieb (2,07), Ariane Rädler (2,31), Stephanie Venier (2,33), Ricarda Haaser (2,43), Sabrina Maier (3,12), Mirjam Puchner (3,38), Rosina Schneeberger (3,50) und Ramona Siebenhofer (3,87) kamen mit deutlicher Verspätung ins Ziel. Ortlieb belegte Rang 20, Rädler wurde unmittelbar vor Venier und Haaser als 24. drittbeste Österreicherin.

"Ich hatte einen schlechten Start in den Tag und kein gutes Aufwärmen. Die Abfahrt hat sich nicht gut angefühlt. Aber so schlecht war sie scheinbar nicht. Das ist ein großartiges Ergebnis", sagte Ledecka im ORF. Für Suter war es der dritte Podestrang im dritten Speedrennen in Val d'Isere.

Tippler merkte man den Substanzverlust an, sie hat nach ihrer schweren Coronaerkrankung nun zwei Trainings und drei Rennen in fünf Tagen in den Beinen. "Was ich anders machen würde? Ich würde mich anders vorbeireiten, aber das kann man nicht ändern. Ich war extrem nervös heute", sagte die Steirerin, die fünf Wochen nicht trainieren konnte. (honz, APA, 20.12.2020)

Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Damen am Sonntag in Val d'Isere:

1. Ester Ledecka (CZE) 1:24,64

2. Corinne Suter (SUI) 1:24,67 +0,03

3. Federica Brignone (ITA) 1:24,99 +0,35

4. Marta Bassino (ITA) 1:25,10 +0,46

5. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:25,42 +0,78

6. Petra Vlhova (SVK) 1:25,48 +0,84

7. Sofia Goggia (ITA) 1:25,49 +0,85

8. Elena Curtoni (ITA) 1:25,81 +1,17

9. Michelle Gisin (SUI) 1:25,88 +1,24

10. Keely Cashman (USA) 1:25,93 +1,29

. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:25,93 +1,29

12. Tiffany Gauthier (FRA) 1:25,95 +1,31

13. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:25,97 +1,33

14. Tamara Tippler (AUT) 1:26,00 +1,36

15. Ilka Stuhec (SLO) 1:26,35 +1,71

16. Francesca Marsaglia (ITA) 1:26,48 +1,84

. Priska Nufer (SUI) 1:26,48 +1,84

18. Jasmina Suter (SUI) 1:26,57 +1,93

19. Marie-Michele Gagnon (CAN) 1:26,58 +1,94

20. Nina Ortlieb (AUT) 1:26,71 +2,07

21. Alice Robinson (NZL) 1:26,77 +2,13

22. Tessa Worley (FRA) 1:26,85 +2,21

23. Kira Weidle (GER) 1:26,92 +2,28

24. Ariane Rädler (AUT) 1:26,95 +2,31

25. Stephanie Venier (AUT) 1:26,97 +2,33

26. Ricarda Haaser (AUT) 1:27,07 +2,43

27. Laura Pirovano (ITA) 1:27,13 +2,49

28. Verena Gasslitter (ITA) 1:27,22 +2,58

29. Jasmine Flury (SUI) 1:27,42 +2,78

. Joana Hählen (SUI) 1:27,42 +2,78

weiter:

35. Sabrina Maier (AUT) 1:27,76 +3,12

38. Mirjam Puchner (AUT) 1:28,02 +3,38

39. Rosina Schneeberger (AUT) 1:28,14 +3,50

40. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:28,51 +3,87

Ausgeschieden: Nadine Fest (AUT)

Gesamtwertung (nach 9 Rennen):

1. Petra Vlhova (SVK) 465

2. Michelle Gisin (SUI) 327

3. Marta Bassino (ITA) 323

4. Federica Brignone (ITA) 308

5. Sofia Goggia (ITA) 302

6. Mikaela Shiffrin (USA) 275

7. Corinne Suter (SUI) 271

8. Lara Gut-Behrami (SUI) 258

9. Katharina Liensberger (AUT) 220

10. Ester Ledecka (CZE) 187

11. Sara Hector (SWE) 174

12. Katharina Truppe (AUT) 154

13. Wendy Holdener (SUI) 126

14. Breezy Johnson (USA) 120

Super-G Damen (1):

1. Ester Ledecka (CZE) 100

2. Corinne Suter (SUI) 80

3. Federica Brignone (ITA) 60

4. Marta Bassino (ITA) 50

5. Lara Gut-Behrami (SUI) 45

6. Petra Vlhova (SVK) 40

7. Sofia Goggia (ITA) 36

8. Elena Curtoni (ITA) 32

9. Michelle Gisin (SUI) 29

10. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 26

Mannschaft Damen (9):

1. Schweiz 1186

2. Italien 1185

3. Österreich 1107

4. USA 638

5. Slowakei 465

6. Norwegen 430

7. Slowenien 261

8. Tschechien 235

9. Frankreich 210

10. Kanada 194

11. Schweden 182

12. Deutschland 127