Ester Ledecka zum Zweiten. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Val d'Isere – Die Tschechin Ester Ledecka steht zum zweiten Mal im Weltcup ganz oben. Nach dem Erfolg in der Abfahrt von Lake Louise 2019 hat die Doppelolympiasiegerin von Pyeongchang 2018 (Super-G und Parallelriesentorlauf mit dem Snowboard) am Sonntag ihren zweiten Weltcupsieg fixiert. Sie gewann den Super-G in Val d'Isere in 1:24,64 Minuten um drei Hundertstelsekunden vor der Schweizerin Corinne Suter und 0,35 Sekunden vor der Italienerin Federica Brignone.

Die Österreicherinnen enttäuschten. Als Beste reihte sich Tamara Tippler (+1,36) auf Rang 14 ein. Nina Ortlieb (2,07), Ariane Rädler (2,31), Stephanie Venier (2,33), Ricarda Haaser (2,43), Sabrina Maier (3,12), Mirjam Puchner (3,38), Rosina Schneeberger (3,50) und Ramona Siebenhofer (3,87) kamen mit deutlicher Verspätung ins Ziel. Ortlieb belegte Rang 20, Rädler wurde unmittelbar vor Venier und Haaser als 24. drittbeste Österreicherin. (honz, 20.12.2020)