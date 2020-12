Die Weißen Hengste reiten im ORF am 1. Jänner. Foto: ORF/Spanische Hofreitschule/© Rene van Bakel

Wien – Zuerst die Wiener Philharmoniker, dann die Lipizzaner: Der ORF beginnt das Neue Jahr mit kulturellen Aushängeschildern. Nach dem Neujahrskonzert (ab 11.15 Uhr) überträgt ORF 2 am 1. Jänner um 13.55 Uhr eine vollständige Vorführung der Lipizzaner aus der festlich geschmückten Reithalle der Spanischen Hofreitschule. Acht Kameras und eine Krankamera sind im Einsatz. Nina Kraft moderiert, Peter Nidetzky, der schon bei einer Übertragung 1972 im Einsatz war, kommentiert.

"Was gibt es Besseres, als mit unserem weltberühmten 'Ballett der Weißen Hengste' ins neue Jahr zu starten!", betonte die für die Hofreitschule zuständige Bundesministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung. "Als größte Plattform heimischen Kulturschaffens ermöglichen wir mit diesen beiden Kulturleistungen von Weltrang einen TV-Genuss aus dem Herzen Wiens, um den uns Millionen Menschen weltweit beneiden", würdigte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz den Neujahrstag mit "der wichtigsten musikalischen Visitenkarte Österreichs" und der Galavorführung der "Hohen Schule der klassischen Reitkunst".

"Unser Ziel ist es, die Spanische Hofreitschule und das Lipizzanergestüt Piber in den kommenden Jahren verstärkt in die Welt hinaus zu tragen und mit großen Schritten in einer zeitgemäßen Umsetzung einem großen Publikum zugänglich zu machen", ließ Sonja Klima, Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule, verlauten. "Wir sind diesem Ziel mit dieser ORF Übertragung schon sehr nahgekommen und es ist ein großartiger Startschuss ins Neue Jahr für die Festivitäten des 100-jährigen-Jubiläums unseres Lipizzanergestüts in Piber, die wir 2021 mit weiteren Meilensteinen feiern werden." (APA, 20.12.2020)