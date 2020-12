"'Unten' ist eine flache Milieustudie ohne Zwischentöne. Und am Ende kommt dann alles zusammen, Musik zum Steinerweichen, Messer und – natürlich – Wiener Blut", so Holger Gertz in der "Süddeutschen Zeitung".

Jetzt sind Sie an der Reihe, wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hier drunter ist Platz für Ihr Urteil. (red, 20.12.2020)