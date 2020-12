19.40 REPORTAGE

Re: Brennpunkt Covid-Station Die Reportage geht der Frage nach, wie gefährlich die zweite Welle der Corona-Pandemie ist. Bis 20.10, Arte

20.15 DRAMA

Carol (GB/USA 2015, Todd Haynes) Die Verkäuferin und angehende Fotografin Therese (Rooney Mara) trifft in einem New Yorker Department-Store auf die ältere, verheiratete Carol (Cate Blanchett). Für die sich entspinnende Liebe zwischen den beiden scheint in der rigorosen Welt der 1950er-Jahre kein Platz zu sein. Von Todd Haynes stilsicher inszeniertes Gesellschaftsdrama, zugleich einer der schönsten Weihnachtsfilme überhaupt. Bis 22.05, One

Foto: ARD Degeto/DCM Film

20.15 WESTERN

Mit stahlharter Faust (USA 1955, King Vidor) Ein Cowboy (Kirk Douglas) heuert nach Jahren des Hobo-Daseins auf einer Farm an, wo er es mit einer neuen, rücksichtslosen Besitzerin (Jeanne Crain) zu tun bekommt. Meisterregisseur King Vidor zog in seinem Spätwestern nochmals alle Register, Kirk Douglas ist singend mit Banjo in der Hand zu sehen. Bis 21.40, Arte

20.15 ACTIONTHRILLER

Stirb langsam – Jetzt erst recht (Die Hard with a Vengeance, USA 1995, John McTiernan) Bruce Willis zum dritten Mal in seiner Paraderolle als Polizist John McClane, dieses Mal auf dem Pflaster von New York mit Samuel Jackson als Sidekick. Bis 22.45, Kabel 1

21.40 DOKUMENTATION

Sergio Leone – Spiel mir das Lied von Amerika Mit seinen sieben Regiearbeiten gehört Sergio Leone zu den Giganten des Weltkinos. Die Doku zeichnet den Weg des Italieners nach, der als Sohn eines Regisseurs und einer Schauspielerin früh in die Welt des Kinos eintauchte. Zu Wort kommen auch Stammkomponist Ennio Morricone und Stars wie Clint Eastwood und Claudia Cardinale. Bis 22.35, Arte

22.30 WEIHNACHTSKONZERT

Christmas in Vienna – Family Edition Nicht wie traditionell im Wiener Konzerthaus, sondern als Hauskonzert im Hotel Sacher findet heuer Christmas in Vienna statt – mit Camilla Nylund, Angelika Kirchschlager, Thomas Hampson, Luca Pisaroni sowie Saimir Pirgu mit den Wiener Sängerknaben und den Kolophonistinnen. Bis 23.35, ORF 2