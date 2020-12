Jan Böhmermann macht Oma zur Corona-Leugnerin, "New York Times" räumt "schwere Versäumnisse" bei IS-Podcast ein, Weisheit vom Boulevard und Jeannée als Impfvorbild im "Blattsalat"

Zu Wasser und zu Land haben die Vikings auch in den letzten zehn Folgen der sechsten Staffel nicht viel zu lachen, ab 30. Dezember auf Amazon Prime Video. Foto: Amazon Prime Video

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Serienerfinder: "Vikings" ist "eine feministische Serie" – Ab 30. Dezember sind die endgültig letzten Folgen von "Vikings" abrufbar. Fans freuen sich auf finale Blutbäder. Michael Hirst erklärt, warum sie wichtig sind

ZDF Magazin Royale: "Jan Böhmermann macht die Oma zur Corona-Leugnerin – Nach dem Wirbel um die Oma als "Umweltsau" feiert diese jetzt im "ZDF Magazin Royale" Après-Ski in Ischgl und stürmt in Schwarz-Weiß-Rot den Reichstag

Forum: Krassnitzer und Neuhauser ermitteln diesmal ganz "Unten": Wie sehen Sie den neuen "Tatort" aus Wien?

TV-Tagebuch: Ganz unten ist noch Luft nach oben: Wiener "Tatort" am Sonntag – Ein Obdachloser wird ermordet. Eifersucht, Erbschaft, Drogen", mutmaßt Moritz Eisner als Motive. "Da ist mehr", sagt Fellner und hat recht – aber irgendwie auch wieder nicht

Blattsalat: Weisheit vom Boulevard und Jeannée als Impfvorbild – Mittwoch veröffentlichte Michael Jeannée einen flammenden Appell zum Thema: "Ich lass mich impfen!"

Schwindler: Podcast-Serie über IS-Miliz: "New York Times" räumt "schwere Versäumnisse" ein – Die Zeitung ist offenbar auf einen Schwindler hereingefallen, der sich als IS-Kämpfer ausgegeben hatte

Forum: Mitdiskutieren bei "Im Zentrum", ab 22.15 Uhr, ORF 2: Lockdown, Impfung, Weihnachten – Was macht die Corona-Krise mit uns? – Steigen Sie ein und reden Sie mit.

Switchlist: Ben Hur, Barbarella, Oktoskop: The Time Is Now: TV-Tipps für heute Abend.

