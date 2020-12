Zinsberger macht das Rennen als erste Torfrau Foto: Herbert Neubauer

Manuela Zinsberger ist Österreichs Fußballerin des Jahres 2020. Mit der 25-jährigen Niederösterreicherin triumphierte bei der dritten Auflage der von der APA – Austria Presse Agentur unter sportlich Verantwortlichen der zehn Frauen-Bundesliga-Teams durchgeführten Wahl erstmals eine Torfrau. Die Arsenal-Legionärin sorgte mit 23 Punkten für eine neue Rekordmarke und machte das Rennen vor Titelverteidigerin Nicole Billa (20). Auf Platz drei landete 2018-Siegerin Sarah Zadrazil (17).

"Es macht mich auch stolz"

Für sie reichte es nach Rang vier (2018) und drei (2019) für den großen Coup: Zwei Zähler mehr als Billa 2019 hatte sie auf dem Konto. Und das vor allem wegen Liese Brancao (St. Pölten), Leandro Simonelli Deveza (Vorderland) und Karlheinz Piringer (Horn), die sie auf Rang eins wählten. "Als erste Torfrau den Preis entgegenzunehmen, und in die Geschichte einzugehen, ist definitiv eine super Sache und macht mich auch stolz. Für den individuellen Werdegang ist es eine wahnsinnige Auszeichnung", sagt Österreichs Nationalteam-Torfrau.

In ihrer Karriere ist es die zweite große Auszeichnung nach jener als Österreicherin des Jahres in der Kategorie Erfolg international im Oktober 2017. Diese Auszeichnung folgte auf den Halbfinal-Einzug bei der ÖFB-EM-Premiere in den Niederlanden im Sommer 2017. Zinsberger war bei der Endrunde schon mit 21 unangefochtene Nummer eins, und an diesem Standing hat sich nichts geändert.

EM-Quali 2020 mit sechs Siegen abgeschlossen

"Sie ist jahrelang schon unser absolutes Aushängeschild auf dieser Position und ein wesentlicher Teil unseres Teams. Sie fordert sich selber immer, will sich weiterentwickeln, gibt sich nie zufrieden", sagt ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann. Dieses Jahr hatte Zinsberger großen Anteil daran, dass die EM-Quali mit sechs Siegen bei einem Remis und einer Niederlage gegen Frankreich abgeschlossen wurde. Dabei kassierte sie nur drei Gegentore. "Wenn ich an die Spiele gegen Frankreich und Serbien denke, wird zurecht behauptet, dass sie zu den besten Torfrauen Europas zählt", verlautet Fuhrmann. (APA, 21.12.2020)