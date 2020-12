"Fall Guys" war einer der Überraschungshits 2020.

Foto: Mediatonic

Dieses Jahr muss man aufgrund von Covid-19 kreativ werden, wenn man mit Freunden und Familie gemeinsam spielen will. Statt Carcassonne und Flügelschlag empfiehlt es sich deshalb, online zum Smartphone oder dem Joypad zu greifen. Die folgende Liste an Spielen ist natürlich nur eine Auswahl an Mehrspieler-Games, mit der man zu den Feiertagen viel Spaß haben kann. Dauerbrenner wie Mario Kart und FIFA wurden aufgrund der großen Bekanntheit und der jeweiligen Erfolgsgeschichten hier nicht aufgezählt. Eigene Ideen und Erfahrungen, von denen es sicher zahlreiche gibt, können sehr gerne in den Kommentaren angeführt und erläutert werden.

Among Us

Plattform: Nintendo Switch, iOS, Android, PC

Genre: Gesellschaftsspiel

Anzahl Spieler: 4-10

Einstieg: Einfach

In Among Us sind bis zu zehn Astronauten in einem defekten Raumschiff gefangen. Der Großteil der Besatzung wird zu Beginn damit beauftragt, das Raumschiff wieder flott zu bekommen und eine gewisse Anzahl an Hochstaplern im Team ausfindig zu machen. Die als Hochstapler festgelegten Spieler müssen in stillen Ecken die anderen Crewmitglieder ausschalten.



Auch dank der Pandemie erfreute sich das bereits 2018 erschienene Spiel in diesem Jahr großer Beliebtheit. Auch mit Unbekannten, aber speziell mit Freunden ist Among Us unglaublich kurzweilig und unterhaltsam. Es bedarf wenig Einarbeitungszeit und die Runden sind überschaubar lang. Auch perfekt für Zwischendurch geeignet. Mittlerweile gibt es auch eine neue Karte, in der man in einem Luftschiff nach den Verrätern sucht.

Nintendo

Fall Guys: Ultimate Knockout

Plattform: PC, Playstation 4



Genre: Action/Geschicklichkeit

Anzahl Spieler: bis zu 60

Einstieg: Einfach

In diesem Spiel müssen bis zu 60 Spieler in Form kleiner, ungelenker Figuren möglichst schnell einen Hindernisparcour überwinden. Die zahlreichen Fallen reduzieren schnell die Teilnehmerzahl. Wer nach mehreren solchen Rennen als Erster die Ziellinie überquert, hat gewonnen. Leute, denen die japanische TV-Unterhaltungssendung Takeshi’s Castle etwas sagt, verstehen das Spielprinzip sehr schnell, aber auch alle anderen sollten mit dem überschaubar komplexen Game keine Probleme haben. Man benötigt nur wenige Knöpfe, und schon bald kennt man die unterschiedlichen Szenarien mit ihren diversen Hindernissen. Trotzdem ist der Faktor Glück kein unwesentlicher, und so macht das Spiel auch für Einsteiger schnell Spaß.

Fall Guys zählte 2020 zu den beliebtesten Games und besticht durch seine Zugänglichkeit und den familienfreundlichen Stil. Für langfristige Motivation sorgen unter anderem neue Kostüme, die man für seine Figur freischalten kann. Ähnlich wie Among Us ist das Spiel auch für kürzere Zeitfenster und ungeübte Spieler geeignet.

PlayStation

Animal Crossing: New Horizons

Plattform: Nintendo Switch

Genre: Lebenssimulation

Anzahl Spieler: 1-4 (offline), 1-8 (online)



Einstieg: Einfach

Eines der erfolgreichsten Spiele 2020, geht man nach den 26 Millionen verkauften Stück in diesem Jahr, heißt Animal Crossing. Im neuesten Ableger der Serie besiedelt man eine verlassene Insel ganz nach den eigenen Wünschen. Das Spiel selbst passt sich dabei dem Tempo des Spielers an. "Stress" ist ein Fremdwort. Es geht etwa darum, Fische zu fangen, Werkzeuge herzustellen und ein Dorf aufzubauen. Mit bis zu sieben anderen Spielern kann online gehandelt werden, oder man besucht sich einfach, um virtuell ein Tässchen Kaffee miteinander zu trinken.

Auch aufgrund der Pandemie rührte die Lebenssimulation Spieler weltweit. In diversen Foren wurden die eigenen Kreationen gezeigt, und in den sozialen Netzwerken wurde nach Mitspielern gesucht, mit denen man Handel treiben konnte. Offenbar versprühte das Spiel für viele einen beruhigenden Charme, der von den deprimierenden Nachrichten ablenken konnte.

Nintendo DE

Call of Duty: Warzone

Plattform: PC, Playstation 4, Xbox One

Genre: Shooter

Anzahl Spieler: bis zu 150

Einstieg: Schwierig

Nachdem man in Call of Duty: Black Ops 4 (2018) mit dem Modus Blackout erste Erfahrungen im Battle-Royale-Genre sammelte, gelang der Durchbruch dieses Jahr mit Warzone. Typisch für das Genre, findet man sich nach einem gemeinsamen Fallschirmabsprung mit seinen Teamkameraden und rund 150 Gegnern auf einer Karte wieder. Das Spielgebiet wird langsam kleiner und damit Auseinandersetzungen zunehmend unvermeidbarer. Das Team, das am Ende übrig bleibt, gewinnt die Runde. Neu hinzugekommen ist kürzlich der Plünder-Modus, bei dem man mit seinem Team in einer bestimmten Zeit eine gewisse Summe an Geld auf der Karte einsammeln muss. Wer das meiste Geld am Ende gefunden hat, gewinnt.

Mit 85 Millionen Spielern weltweit gehört Warzone zu den erfolgreichsten Spielen des Jahres. Zusammen mit Freunden, die nicht zum ersten Mal einen Shooter spielen, kann man trotz des simplen Spielkonzepts abwechslungsreiche Runden erleben. Für Einsteiger kann das Erlebnis aber frustrierend sein, eine gewisse Einarbeitungszeit sollte man also mit einrechnen.

Call of Duty

Minecraft Dungeons

Plattform: PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Genre: Action

Anzahl Spieler: 1-4

Einstieg: Einfach

Das Spiel Minecraft sollte nach seiner fast zehnjährigen Erfolgsgeschichte fast jedem ein Begriff sein. Blockige Figuren erleben in einer ebenso blockigen Welt Abenteuer und widmen sich kreativen Schaffensprozessen. Mit Minecraft Dungeons nutzt Markenbesitzer Microsoft den starken Namen für ein Abenteuergame, bei dem bis zu vier Spieler gemeinsam Höhlen und andere finstere Orte nach Schätzen absuchen müssen. Dazwischen werden blockige Gegner umgehauen und der eigene Charakter durch das Aufsammeln von neuer Ausrüstung immer stärker.

Ganz im Stile der erfolgreichen Diablo-Spiele wartet mit Minecraft Dungons eine recht simple Variante des Abenteuerspiels, das auch für ältere Kinder und Jugendliche geeignet ist. Komplexität darf man sich nicht erwarten, dafür aber unkomplizierten Spaß, den man mit bis zu vier Mitspielern erleben kann.

Minecraft

Star Wars Squadrons

Plattform: PC, Playstation 4, Xbox One

Genre: Flugsimulation

Anzahl Spieler: 1-10

Einstieg: Schwer

Obwohl mit einer rund acht Stunden langen Geschichte für Solisten ausgestattet, ist das Herz der 2020 erschienenen Flugsimulation Star Wars Squadrons das Spiel mit und gegen andere Piloten. Mit einem fünf Raumschiff großen Schwadron tritt man gegen gegnerische Teams an. Rebellen gegen Imperium, der ewige Kampf im Star Wars-Universum. Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, neue Waffen und verschiedene Karten sorgen für Abwechslung.

Was sich zunächst nach einem Spiel für jeden Star-Wars-Fan anhört, ist in Wirklichkeit eine beinharte Simulation, die das Beherrschen des eigenen Raumschiffs voraussetzt, um nicht sekündlich aus dem All geschossen zu werden. Dazu gehört starkes Teamwork, sonst hat man ebenfalls das Nachsehen. Wer ähnlich interessierte Bekannte oder Freunde hat, die zudem geschickt ein Raumschiff lenken können, wird viel Spaß mit Squadrons haben.



EA Star Wars

Streets of Rage 4

Plattform: PC, Linux, macOS, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch



Genre: Beat’em-Up

Anzahl Spieler: 1-2

Einstieg: Mittel

Sega-Fans kennen die Serie seit Anfang der 1990er-Jahre. Alleine oder mit einem Freund zusammen kämpft man sich mit männlichen und weiblichen Muskelbergen durch Horden von Gegnern. Mit Tritten und Faustschlägen beziehungsweise mit gelegentlich herumliegenden Waffen erwehrt man sich der Übermacht. Die sehr dünne Story und der 2D-Charme erinnern daran, dass es sich hier um eine Verneigung gegenüber den ersten drei Teilen geht, die jedoch für das Jahr 2020 spielerisch mit ein paar neuen Kniffen verfeinert wurde.

Ältere Spieler, die vielleicht das ein oder andere Mal in eine Spielhalle durften oder Konsolen der 16-Bit-Ära zu Hause hatten, erinnern sich an Titel wie Final Fight, Double Dragon oder eben Streets of Rage. Die Neuauflage spielt sich frisch, und wer schon beim Trailer Nostalgiegefühle empfindet, der sollte sich zusammen mit einem oder einer Gleichgesinnten nach Wood Oak City begeben, dem illustren Schauplatz des Spiels. (Alexander Amon, 25.12.2020)