Ein absolutes Highlight dieses Jahr: "The Queen's Gambit". Foto: Netflix / The Queens Gambit

2020 ist für die allermeisten nicht gelaufen wie geplant. Aber um das Jahr nicht NUR mit schlechten Nachrichten zu beschließen, präsentieren wir Ihnen bis Weihnachten in insgesamt drei Folgen die Highlights aus der Unterhaltungswelt. Über Gaming und Literatur haben wir bereits in den vergangenen Wochen gesprochen, heute blicken wir auf die spannendsten Filme und Serien des Jahres. Was Sie unbedingt gesehen haben sollten, was überrascht hat und was die großen cineastischen Enttäuschungen waren, verraten Dominik Kamalzadeh und Doris Priesching vom STANDARD. Und wir erfahren auch, worauf sich Film- und Serienjunkies 2021 freuen dürfen. (red, 22.12.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.