Dein Standard

Weihnachten, Chanukka, Diwali und Co. Wer feiert warum?

Die Feiertage sind ein Lichtblick im ernüchternden Jahr 2020. Jedoch feiert nicht jeder Christi Geburt. Was tun also andere an Heiligabend, und welche großen Feste gibt es in anderen Konfessionen?