Die Polizei schnappte einen Seriendieb. Foto: imago/blickwinkel

Hörsching – Die Polizei hat einen Serientäter geschnappt, der von August bis Dezember 306-mal in Lkws eingebrochen und die Fahrtenschreiber gestohlen haben soll. In der Steiermark, Ober- und Niederösterreich wurden seit Anfang August viele Einbrüche in abgestellte Lkws bei Transportfirmen, aber auch bei Neu- und Gebrauchtwagenhändlern gemeldet, berichtete die oberösterreichische Polizei am Montag. Insgesamt liegt der Schaden bei über 600.000 Euro.

Am 15. Dezember erwischt

Meistens wurden die Seitenscheiben eingeschlagen und die digitalen Fahrtenschreiber sowie manchmal auch die Mautboxen ausgebaut. Das Landeskriminalamt Oberösterreich führte Schwerpunktüberwachungen durch und erwischte am Abend des 15. Dezembers in Hörsching (Bezirk Linz-Land) einen 32-jährigen Polen in flagranti. Er wurde festgenommen. Die entwendeten Geräte haben einen Wert von rund 370.000 Euro, die Schäden an den Lkws betragen rund 300.000 Euro, erfuhr die APA. "Die Fahrtenschreiber wurden offenbar manipuliert und wiederverwendet", sagte Chefinspektor Roland Frühwirth. Offensichtlich gebe es einen Markt dafür, Hintergründe würden noch ermittelt.

Auf dem Firmengelände in Hörsching hatte der Mann bereits 14 Fahrzeuge aufgebrochen, als er erwischt wurde. Die Exekutive fand in seinem Auto Diebesgut aus zuvor begangenen Taten in Wels. In seiner Unterkunft, die er für zwei Tage im Salzkammergut bezogen hatte, stellten die Beamten die vollständige Beute aus der Nacht auf den 15. Dezember in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) sicher. Insgesamt waren es 49 Fahrtenschreiber, die den jeweiligen Firmen zurückgegeben wurden.

Weitere Ermittlungen

Der Beschuldigte zeigte bei seiner Festnahme gefälschte polnische Dokumente vor. Die Polizisten ermittelten aber seine wahre Identität und seine einschlägigen Vorstrafen in Frankreich und Deutschland. Der Mann war erst im Februar aus einer mehrjährigen Haftstrafe in Deutschland entlassen worden. Ob er bei seinen Delikten in Österreich Mittäter hatte, wird noch ermittelt, die Einbrüche in den beiden Tagen vor seiner Festnahme beging er allein. Der 32-Jährige war geständig und wurde in die Justizanstalt eingeliefert. (APA, 21.12.2020)