Italienische Anmachsprüche sollen direkt die Herzfrequenz beschleunigen. Foto: imago images / Cinema Publishers Collection

Die Kollegen von "Time Out" habe noch vor ein paar Wochen enthüllt, dass der britische Akzent der sexyeste der Welt ist, basierend auf einer Umfrage unter Tausenden von Stadtbewohnern weltweit. Aber jetzt gibt's neue Erkenntnisse, und die sind wissenschaftlich belegt: Forscher, die im Auftrag der Sprachlernseite Preply arbeiteten, schlossen zehn Freiwillige an einen Herzfrequenzmonitor an und spielten ihnen Clips von Leuten vor, die Anmachsprüche in 13 verschiedenen Sprachen aufsagten. Dann zeichneten sie auf, um wie viel schneller die Herzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgrund der jeweiligen Sprache im Durchschnitt schlugen.

Niederländisch schneidet nicht gut ab

Der Gewinner: Italienisch. Die Sprache von Casanova, Sophia Loren und Mario Balotelli ließ die Herzen der Probanden im Schnitt um 23 Prozent schneller pochen. Non c'è male! Auf dem zweiten Platz liegt Portugiesisch mit einer Steigerung von 20 Prozent, gefolgt von Spanisch, Russisch, Griechisch und Französisch.

Von den anderen untersuchten Sprachen schnitt Niederländisch am schlechtesten ab, obwohl die Anmachsprüche in Niederländisch immerhin einen noch recht beachtlichen Anstieg der Herzfrequenz von zwölf Prozent erzielten. Der Rest der Tabelle umfasst Koreanisch, Polnisch, Chinesisch, Japanisch, Deutsch und Hindi, die alle im Bereich von 15 bis 17 Prozent liegen. Übrigens: Englisch war nicht Teil der Studie. (red, 21.12.2020)