In dieser Galerie: 2 Bilder Schnell unterwegs: Manuel Feller.

Foto: Reuters/GAROFALO Manuel Feller, Ramon Zenhausern und Marco Schwarz.

Foto: APA/AFP/SOLARO

Meldung folgt

Endstand:

1. Ramon Zenhäusern (SUI) 50,18

2. Manuel Feller (AUT) 1:45,51 +0,08

3. Marco Schwarz (AUT) 1:45,55 +0,12

4. Alex Vinatzer (ITA) 1:45,62 +0,19

5. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:45,74 +0,31

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:45,80 +0,37

7. Daniel Yule (SUI) 1:45,90 +0,47

8. Tanguy Nef (SUI) 1:45,99 +0,56

9. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:46,00 +0,57

10. David Ryding (GBR) 1:46,13 +0,70

11. Alexis Pinturault (FRA) 1:46,20 +0,77

12. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:46,29 +0,86

13. Loic Meillard (SUI) 1:46,32 +0,89

14. Adrian Pertl (AUT) 1:46,33 +0,90

15. Michael Matt (AUT) 1:46,39 +0,96

16. Erik Read (CAN) 1:46,43 +1,00

17. Luca Aerni (SUI) 1:46,53 +1,10

18. Linus Straßer (GER) 1:46,54 +1,11

19. Manfred Mölgg (ITA) 1:46,56 +1,13

20. Stefan Hadalin (SLO) 1:46,61 +1,18

21. Fabio Gstrein (AUT) 1:46,63 +1,20

22. Christian Hirschbühl (AUT) 1:46,76 +1,33

23. Stefano Gross (ITA) 1:46,79 +1,36

24. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:46,84 +1,41

25. Sebastian Holzmann (GER) 1:46,87 +1,44

26. Filip Zubcic (CRO) 1:46,90 +1,47

27. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:47,14 +1,71

28. Simon Maurberger (ITA) 1:47,32 +1,89

29. Marc Rochat (SUI) 1:47,42 +1,99

2. Durchgang:

1. Kristoffer Jakobsen (SWE) 49,39 Sek.

2. Manuel Feller (AUT) 49,77 +0,38

3. Loic Meillard (SUI) 49,82 +0,43

4. Sebastian Holzmann (GER) 49,92 +0,53

5. Luca Aerni (SUI) 49,96 +0,57

6. Marco Schwarz (AUT) 50,01 +0,62

7. Christian Hirschbühl (AUT) 50,02 +0,63

7. Filip Zubcic (CRO) 50,02 +0,63

9. Adrian Pertl (AUT) 50,11 +0,72

10. Ramon Zenhäusern (SUI) 50,18 +0,79

11. Erik Read (CAN) 50,24 +0,85

12. Tanguy Nef (SUI) 50,30 +0,91

13. Jonathan Nordbotten (NOR) 50,35 +0,96

14. Stefan Hadalin (SLO) 50,48 +1,09

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 50,52 +1,13

weiter:

22. Fabio Gstrein (AUT) 50,85 +1,46

29. Michael Matt (AUT) 51,30 +1,91

Ausgeschieden:

Timon Haugan (NOR)

1. Durchgang:

1. Alex Vinatzer (ITA) 54,73

2. Daniel Yule (SUI) 55,00 +0,27

3. Michael Matt (AUT) 55,09 +0,36

4. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 55,10 +0,37

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 55,13 +0,40

6. Alexis Pinturault (FRA) 55,15 +0,42

7. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 55,22 +0,49

8. Ramon Zenhäusern (SUI) 55,25 +0,52

9. David Ryding (GBR) 55,50 +0,77

10. Marco Schwarz (AUT) 55,54 +0,81

11. Manfred Mölgg (ITA) 55,64 +0,91

12. Tanguy Nef (SUI) 55,69 +0,96

13. Manuel Feller (AUT) 55,74 +1,01

14. Fabio Gstrein (AUT) 55,78 +1,05

15. Linus Straßer (GER) 55,84 +1,11

weiter:

20. Adrian Pertl (AUT) 56,22 +1,49

25. Christian Hirschbühl (AUT) 56,74 +2,01

nicht für den 2. Durchgang qualifiziert:

42. Marc Digruber (AUT) 57,68 +2,95

46. Johannes Strolz (AUT) 57,91 +3,18

Ausgeschieden:

Alexander Koroschilow (RUS)

Lucas Braathen (NOR)

Atle Lie McGrath (NOR)

Gesamtwertung (nach 10 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 400

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 375

3. Marco Odermatt (SUI) 340

4. Filip Zubcic (CRO) 239

5. Mauro Caviezel (SUI) 217

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 212

7. Tommy Ford (USA) 174

8. Lucas Braathen (NOR) 168

9. Alexander Schmid (GER) 165

9. Loic Meillard (SUI) 165

11. Zan Kranjec (SLO) 163

12. Kjetil Jansrud (NOR) 161

13. Beat Feuz (SUI) 152

14. Matthias Mayer (AUT) 138

15. Ryan Cochran-Siegle (USA) 137

Slalom Herren (1):

1. Ramon Zenhäusern (SUI) 100

2. Manuel Feller (AUT) 80

3. Marco Schwarz (AUT) 60

4. Alex Vinatzer (ITA) 50

5. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 45

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 40

7. Daniel Yule (SUI) 36

8. Tanguy Nef (SUI) 32

9. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 29

10. David Ryding (GBR) 26

11. Alexis Pinturault (FRA) 24

12. Kristoffer Jakobsen (SWE) 22

13. Loic Meillard (SUI) 20

14. Adrian Pertl (AUT) 18

15. Michael Matt (AUT) 16



Mannschaft Herren (10):

1. Schweiz 1587

2. Norwegen 1323

3. Frankreich 975

4. Österreich 966

5. USA 532

6. Deutschland 523

7. Italien 383

8. Slowenien 335

9. Kroatien 239

10. Kanada 153

Nationencup (19):

1. Schweiz 2773

2. Österreich 2073

3. Norwegen 1753

4. Italien 1568

5. Frankreich 1185

6. USA 1170

7. Deutschland 650

8. Slowenien 596

9. Slowakei 547

10. Kanada 347